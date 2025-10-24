Quem era o ator Fernando Fecchio, que morreu aos 45 anos

Ator paulistano morreu, na quinta-feira (23), aos 45 anos. @ferfecchio / Instagram / Reprodução

O ator Fernando Fecchio morreu, aos 45 anos, na última quinta-feira (23). Ele integrava o grupo de teatro e comédia Parlapatões. A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com o jornal Estadão, Fecchio nasceu em São Paulo e se formou como ator no Teatro Escola Célia Helena. A carreira do artista iniciou em 1999, na peça Te Amo Amazônia.

Segundo o portal g1, o artista também ficou conhecido pela participação na série Descolados, exibida pela MTV Brasil em 2009. E teve atuação em filmes como A Comédia Divina, Seja o que Deus Quiser e Fucking Different São Paulo.

Homenagens

Nas redes sociais, o grupo Parlapatões homenageou o artista: "Perdemos um Parlpatão que se jorrou e pulsou energia, dentro e fora de cena. Fecchio amado por toda a trupe, bom de bagunça e afiado na cena, fez uma legião de amigas e amigos".

O diretor Nelson Baskerville falou sobre a admiração que tinha pelo colega e sobre a parceria que construíram. Os dois trabalharam juntos nos espetáculos A Geladeira, Camino Real e no primeiro 17 X Nelson, inspirado na obra de Nelson Rodrigues.

"Um ator versátil, um corpo em cena de causar inveja", escreveu Baskerville em postagem (veja abaixo). "Foi um ator excelente e topava tudo, fez produção, coreografia, figurinos e essa partida me dilacerou. Vá em paz, querido, estamos aqui para honrá-lo e repartir sua memória nessa delicada arte tão efêmera", continuou.