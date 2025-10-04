Fausto Carvalho, o "Menzinho", faz sucesso com personagem que satiriza elite empresarial brasileira

O humorista Fausto Carvalho, natural de Cafelândia, em São Paulo, tornou-se um nome comentado nacionalmente ao criar o personagem "Jorginho", também conhecido como "Menzinho", uma sátira bem-humorada dos herdeiros e empresários da elite brasileira. O personagem, que ganhou notoriedade nas redes sociais e em eventos corporativos, conquistou também o próprio universo que satiriza: a chamada "Faria Lima", referência ao famoso centro financeiro de São Paulo.

Durante participação no programa Supersábado, da Rádio Gaúcha, Carvalho compartilhou detalhes sobre a construção do personagem e sua trajetória profissional. Com experiência em recreação, incluindo passagens por hotéis e navios de cruzeiro, o artista revelou que sempre teve certa resistência em se autodenominar humorista.

— Eu era recreador de hotel, depois fiquei 15 anos fazendo recreação em navios. Rodei o planeta, acabei andando, aprendendo os idiomas — contou.

O personagem Jorginho surgiu durante a pandemia, quando Fausto, impossibilitado de viajar, passou a produzir conteúdo humorístico para eventos empresariais virtuais. A primeira apresentação pública do personagem aconteceu em um evento presencial, já no retorno das atividades, e rapidamente viralizou após ser compartilhada em grupos de WhatsApp.

— O personagem engatou, o primeiro cara que me viu filmou e soltou no grupo dele. De repente, estava no grupo da minha família e começou a rodar — relatou.

O sucesso foi tanto que Jorginho passou a ser requisitado por empresas e marcas de prestígio. Fausto revelou que, ao planejar o perfil do personagem, chegou a listar marcas e produtos que imaginava que Jorginho usaria, como carros e roupas de grife.

— Tudo que escrevi nesse dia, eu fui patrocinado. O carro era Renegade, virei embaixador da Jeep. A roupa era da Lacoste, assinei contrato com a Lacoste.

Abraço da elite e contratos milionários

O que poderia soar como uma crítica ácida à elite financeira, acabou sendo recebido com bom humor pelos próprios integrantes desse universo. Carvalho destaca que a Faria Lima, longe de se sentir ofendida, abraçou o personagem e passou a contratá-lo para eventos e campanhas.

— A Faria Lima gostou. Tenho 15 contratos, mais de 20 entregas por mês, além dos always on. É muita coisa — afirmou o humorista.

Entre os nomes que impulsionaram a carreira de Carvalho estão figuras influentes do mercado financeiro, como Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos, e Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico". O próprio Benchimol teria dito ao humorista: "Você conseguiu fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito, que é humanizar a Faria Lima, mostrar que tem pessoas ali, não são só números".

Fausto Carvalho ressalta que o segredo do sucesso está em tratar o tema com leveza e respeito.

— Eu só faço comédia enaltecendo pessoas e levando a energia das pessoas lá para cima. Passo despercebido, talvez às vezes, por não ser tão engraçado, mas não chego ao ponto de trazer uma comédia que faça 90% da risada e 10% chorar. Vou nessa linha.

Personagem multifacetado e identificação do público

O personagem Menzinho é construído com base em estereótipos de herdeiros e jovens empreendedores, com hábitos que mesclam ostentação, lazer e uma rotina de trabalho peculiar. Entre piadas sobre jornadas de trabalho reduzidas, almoços prolongados e viagens internacionais, o personagem também faz referência a tendências de moda e comportamento, como o uso de roupas de grife sob medida, perfumes importados e acessórios exclusivos.

O humorista destaca que o sucesso do personagem está na identificação do público, inclusive daqueles que pertencem ao universo retratado.

Além das redes sociais, Jorginho passou a ser presença constante em eventos de grande porte, como o Miami Open, torneio de tênis que reúne a elite internacional, e circuitos de Fórmula 1. Carvalho também atua como embaixador de marcas e empresas. Apesar do ritmo de trabalho e da responsabilidade de manter o personagem em alta, Carvalho afirma que busca equilíbrio e leveza em sua rotina.

— Quando a gente recebe esse presente, essa graça divina de Deus, tem que ser com leveza, tem que ser com amor — refletiu.

Reconhecimento e futuro

O reconhecimento de Fausto Carvalho vai além do sucesso nas redes sociais e dos contratos publicitários. O humorista é convidado frequente em feiras e eventos de empreendedorismo, onde compartilha sua experiência e inspira novos profissionais do entretenimento.

Carvalho mantém presença ativa em plataformas como Instagram, TikTok e outras redes. O artista reforça que seu objetivo é proporcionar alegria e bem-estar ao público, independentemente da classe social.