Em fase final de restauro, Museu do Trem de São Leopoldo abriga vagões e itens raros; veja imagens

Prédio do Museu do Trem, em São Leopoldo, passa por restauração completa. Duda Fortes / Agencia RBS

As obras de restauração no prédio da antiga estação do Museu do Trem, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, devem ser concluídas em outubro, segundo a prefeitura. Os trabalhos começaram em abril deste ano e englobam restauro do piso, teto, iluminação, climatização, paisagismo, segurança e adaptações de acessibilidade.

A Construtora Silveira Martins é a responsável pelo serviço, que ocorre por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. O valor é de R$ 823 mil.

Leia Mais Corpo de jornalista morto na Revolução Farroupilha pode estar enterrado no Parque da Redenção

A secretária de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, Lionella Goulart, afirma que a reinauguração será em 26 de novembro, data da fundação do museu, em 1976.

— Com a reforma e a nova expografia (concepção de uma exposição), poderemos oferecer à cidade mais atratividade e informações — acrescenta.

Situado na região central da cidade, o local preserva o prédio da primeira estação ferroviária do Rio Grande do Sul, construída em 1871. Dali partiu, em 1874, a primeira locomotiva em direção a Porto Alegre. Em 1976, foi transformado em museu. Trata-se do principal equipamento público na temática ferroviária em toda a região sul do país, com cerca de 11,8 mil itens.

Os objetos do acervo estão guardados temporariamente em uma sala cedida pela Trensurb. Outra parte permanece em um armazém dentro do terreno.

O espaço de 142 m² de área construída do prédio histórico também agrega parte do acervo da extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS)/Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA). No pátio externo estão os clássicos vagões na cor vermelha, além de um trem a vapor e outro carro.

Como estão as obras

A obra de restauro envolve apenas o prédio onde ficava a estação: não inclui vagões e trilhos nem o armazém, que deverá passar por reparos no telhado. Neste momento, o acesso ao museu não é permitido ao público.

O prédio da estação é todo em madeira e está cercado por tapumes. Dentro e fora é possível visualizar ferramentas de trabalho, escadas e outros equipamentos. As instalações da nova iluminação interna já podem ser vistas, assim como o teto e o piso novos. A acessibilidade ainda será construída.

Neste sábado (27), o espaço ao ar livre do sítio histórico será cedido para uma exposição de carros antigos, o que já ocorreu em outra ocasião.

Projetos no horizonte

Para o futuro, a ideia da prefeitura é transformar em realidade um projeto luminotécnico específico para o museu e outro cênico para o lado de fora.

— É importante frisar a relevância da primeira viagem férrea. Às vezes, as pessoas não têm ideia da dimensão da economia que tivemos aqui. Quando o rio não dava mais conta, foi preciso acessar novos caminhos, que foram os férreos — destaca a secretária.

O coordenador de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais (Secult), Michel Quevedo, explica os objetivos da obra:

— Culturalmente falando, conseguimos resgatar a história, principalmente com o restauro do espaço. Depois da inauguração, vamos dar início a algumas agendas culturais. O foco, além da cultura, é o turismo em São Leopoldo.

Local é tombado pelo patrimônio histórico