Tua Voz, Santa Maria: Leônidas da Silva, Peão Farroupilha do RS

Leônidas falou sobre seu histórico no meio tradicionalista Deivis Bueno / Estampa da Tradição

O primeiro episódio da décima temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Leônidas da Silva, Peão Farroupilha Rio Grande do Sul. Ele conquistou o título na primeira vez que o coração do Estado sediou o Entrevero Cultural de Peões.

Durante a conversa, Leônidas falou sobre seu histórico no meio tradicionalista. Representando sua cidade natal, Horizontina, foi consagrado Guri e Piá Farroupilha, nas competições separadas por idade. Depois, veio para Santa Maria para fazer faculdade e, representando o CPF Piá do Sul, venceu a categoria adulta da competição.

Leônidas falou sobre sua vontade de criança, de morar em Santa Maria. Para atingir esse objetivo, entendeu que precisava prestar vestibular e optou por Engenharia Civil. Foi no coração do Rio Grande que encontrou a companheira e onde deve seguir vivendo.

Por fim, falou da responsabilidade que é representar o Estado para as futuras gerações. E que já se organiza para sediar o próximo Entrevero de Peões, marcado para abril do ano que vem.

A entrevista contou também com a repórter da Rádio Gaúcha Santa Maria, Tayline Manganeli.





Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na décima temporada. Serão 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.