Tua Voz, Santa Maria: Leônidas da Silva, Peão Farroupilha do RS

O primeiro episódio da décima temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Leônidas da Silva, Peão Farroupilha Rio Grande do Sul. Ele conquistou o título na primeira vez que o coração do Estado sediou o Entrevero Cultural de Peões.
Durante a conversa, Leônidas falou sobre seu histórico no meio tradicionalista. Representando sua cidade natal, Horizontina, foi consagrado Guri e Piá Farroupilha, nas competições separadas por idade. Depois, veio para Santa Maria para fazer faculdade e, representando o CPF Piá do Sul, venceu a categoria adulta da competição.
Leônidas falou sobre sua vontade de criança, de morar em Santa Maria. Para atingir esse objetivo, entendeu que precisava prestar vestibular e optou por Engenharia Civil. Foi no coração do Rio Grande que encontrou a companheira e onde deve seguir vivendo.
Por fim, falou da responsabilidade que é representar o Estado para as futuras gerações. E que já se organiza para sediar o próximo Entrevero de Peões, marcado para abril do ano que vem.
A entrevista contou também com a repórter da Rádio Gaúcha Santa Maria, Tayline Manganeli.
Sobre o Podcast
O "Tua Voz: Santa Maria" chega na décima temporada. Serão 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.
Santa Maria permeia, sempre, os nossos debates. O podcast tem como propósito de dar voz a Santa Maria, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados a cidade, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros. Nas conversas, os entrevistados contam sobre a relação com a cidade, refletem sobre as crenças e perspectivas para o município, discutem as principais dificuldades e soluções ou debatem pautas factuais que estejam preponderando no município.