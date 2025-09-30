Tua Voz, Santa Maria: Felipe Mendes, o Palhaço KatuPiry

Em uma de suas apresentações, lotou o Theatro Treze de Maio, em Santa Maria Fabrício Lima / Divulgação

O quarto episódio da décima temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Felipe Mendes, o Palhaço KatuPiry. Reconhecido e tido como atração em diversos eventos, já esteve mais de uma vez nos Estados Unidos, para apresentações e também oficinas de palhaçaria.

Durante a conversa, ele contou sobre como se identificou com a arte, ainda em um projeto social em uma escola da cidade. Esteve na dança e, com um amigo, começou uma dupla de palhaços - Katu e Piry. Com o tempo, o amigo virou compadre, seguiu outros caminhos e Piry virou um sobrenome.

Felipe conta que se inspira em outros artistas, mas gosta de ter seu ritmo de humor e mescla técnicas para construir algo próprio. E fala que, mesmo quando passa por dificuldades, não deixa transpassar para a personagem, nem para as pessoas com quem interage.

Por fim, falou sobre a alegria que sente quando é reconhecido, mesmo sem a caracterização de Katupiry. Que percebe quando as pessoas tentam o identificar e que já passou por situações onde o chamaram de “Seu Katupiry”, e como respondeu.

A entrevista contou também com o Repórter da RBS TV Rogério Giaretta Júnior.

Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na décima temporada. Serão 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.