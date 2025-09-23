Tua Voz, Santa Maria: Daniel Tonetto, advogado e escritor

O terceiro episódio da décima temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Daniel Tonetto, advogado criminalista, professor de direito e escritor. Recentemente, sua mais nova obra “A Cor Que Nos Separa” foi apontada como a mais vendida no Brasil na sua categoria.
Durante a conversa, ele contou sobre os motivos que o levaram a escolher o direito – e principalmente a advocacia criminalística. Conheceu os tribunais de júri com seu avô, um homem humilde de São Sepé que gostava de acompanhar as apresentações e defesas.
Ainda, falou sobre casos que defendeu e que ainda guarda na memória. Sem expor os clientes, contou histórias que o tocaram e momentos que viveu na advocacia.
Por fim, falou sobre a escrita. Autor da trilogia Crime em Família, Tonetto afirma que, mesmo tendo o romance policial como fio condutor das obras, escreve para descansar um pouco a cabeça do trabalho.
A entrevista contou também com o Comunicador da Rádio Gaúcha Lucas Amorim.
Sobre o Podcast
O "Tua Voz: Santa Maria" chega na décima temporada. Serão 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.
Santa Maria permeia, sempre, os nossos debates. O podcast tem como propósito de dar voz a Santa Maria, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados a cidade, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros. Nas conversas, os entrevistados contam sobre a relação com a cidade, refletem sobre as crenças e perspectivas para o município, discutem as principais dificuldades e soluções ou debatem pautas factuais que estejam preponderando no município.