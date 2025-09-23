Tua Voz, Santa Maria: Daniel Tonetto, advogado e escritor

Ele contou sobre os motivos que o levaram a escolher o direito – e principalmente a advocacia criminalística Gráfica Palotti / Divulgação

O terceiro episódio da décima temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Daniel Tonetto, advogado criminalista, professor de direito e escritor. Recentemente, sua mais nova obra “A Cor Que Nos Separa” foi apontada como a mais vendida no Brasil na sua categoria.

Durante a conversa, ele contou sobre os motivos que o levaram a escolher o direito – e principalmente a advocacia criminalística. Conheceu os tribunais de júri com seu avô, um homem humilde de São Sepé que gostava de acompanhar as apresentações e defesas.

Ainda, falou sobre casos que defendeu e que ainda guarda na memória. Sem expor os clientes, contou histórias que o tocaram e momentos que viveu na advocacia.

Por fim, falou sobre a escrita. Autor da trilogia Crime em Família, Tonetto afirma que, mesmo tendo o romance policial como fio condutor das obras, escreve para descansar um pouco a cabeça do trabalho.

A entrevista contou também com o Comunicador da Rádio Gaúcha Lucas Amorim.





Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na décima temporada. Serão 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.



