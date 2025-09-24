Morre o tradicionalista Júlio Tadeu Alves de Lima

O velório e sepultamento do tradicionalista ocorreu em Concórdia, em Santa Catarina. Júlio Tadeu Alves de Lima / Facebook / Reprodução

Morreu na última quinta-feira (18), aos 78 anos, Júlio Tadeu Alves de Lima, figura importante na preservação do tradicionalismo gaúcho. Natural de Bento Gonçalves, na Serra, ele residia em Concórdia, município da região Oeste de Santa Catarina, onde deixou marcas profundas na vida cultural da comunidade.

Respeitado pela sua incansável atuação no fortalecimento da cultura e das tradições gaúchas, Alves de Lima tornou-se referência para gerações de tradicionalistas. Em 1979, fundou o Grupo Folclórico Estampa Gaúcha, instituição da qual também foi Patrão, contribuindo para a promoção da música, da dança e dos costumes do Rio Grande do Sul.

Poucos anos depois, em 1983, esteve entre os idealizadores da primeira Semana Farroupilha de Concórdia. O evento, que viria a se consolidar como uma das celebrações culturais mais importantes da cidade, teve início graças ao empenho de Alves de Lima e de outros tradicionalistas que acreditavam na necessidade de fortalecer o vínculo das novas gerações com a história gaúcha.

Sua atuação se estendeu a outras vertentes culturais. Em 1970, foi um dos fundadores do Grupo Teatral Gruteco. Já na década de 1980, engajou-se ativamente na mobilização pela construção da Casa de Cultura e do Teatro Municipal, obras que ampliaram o acesso da comunidade às atividades artísticas. Entre 1993 e 1996, exerceu o cargo de diretor da Fundação de Cultura de Concórdia.

Em virtude da morte do tradicionalista, a 41ª edição da Semana Farroupilha de Concórdia, realizada entre os dias 13 e 20 de setembro, teve os festejos suspensos no dia 18, como forma de respeito e reconhecimento ao tradicionalista.

Em nota, o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) de Santa Catarina destacou que o legado de Alves de Lima “permanece vivo nas instituições e eventos que ajudou a construir, sendo lembrado como exemplo de dedicação, liderança e amor pela cultura gaúcha”.