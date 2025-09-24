Cultura e Lazer

Aos 78 anos
Morre o tradicionalista Júlio Tadeu Alves de Lima

Natural de Bento Gonçalves e morador de Concórdia, em Santa Catarina, ele era respeitado pela sua incansável atuação no fortalecimento da cultura e das tradições gaúchas

Zero Hora

