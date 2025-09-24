Cultura e Lazer

Aos 70 anos
Notícia

Morre Guilherme Reis, ator e ex-secretário de Cultura do Distrito Federal 

Figura central no teatro, no cinema e na gestão cultural, ele deixa "marca indelével na cena artística brasileira", diz ministério

Zero Hora

