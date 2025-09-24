Morre Guilherme Reis, ator e ex-secretário de Cultura do Distrito Federal 

Ex-secretário de Cultura do Distrito Federal, Guilherme Reis. Tony Winston / Agência Brasília

Morreu nesta quarta-feira (24), aos 70 anos, o ator, diretor e roteirista Guilherme Reis. Ele estava internado há vários dias devido a complicações de saúde. O velório será no foyer da Sala Martins Pena do Teatro Nacional, na quinta-feira (25).

Em nota de pesar, o Ministério da Cultura descreveu Reis como uma figura central no teatro, no cinema e na gestão cultural. "Deixou uma marca indelével na cena artística brasileira", afirma o comunicado.

A Funarte também se manifestou sobre a morte de Reis, destacando ele teve "uma vida dedicada ao fazer artístico e sua difusão em todo o país". "Celebramos o seu legado e sua incontornável contribuição ao teatro, às artes e à gestão cultural no Brasil", acrescenta o texto.

Natural de Goiânia, Reis nasceu em 24 de novembro de 1954. Em 1960, aos seis anos, mudou-se para Brasília. Aos 18, começou a carreira de ator no teatro e atuou em espetáculos como Os Saltimbancos, O Noviço, A vida é Sonho, O Exercício, Pequenos Burgueses, Um Grito Parado no Ar e Caça aos Ratos. O artista foi o principal idealizar do Cena Contemporânea, festival internacional de teatro da capital federal criado em 1995.

Além da carreira artística, Reis foi secretário da Cultura do Distrito Federal entre 2015 e 2018, durante o governo de Rodrigo Rollemberg. No mesmo ano, presidiu o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, segundo o Ministério da Cultura. À frente da pasta, também implementou a Lei Orgânica da Cultura e promoveu importantes reformas em espaços artísticos da cidade, como o Espaço Cultural Renato Russo e o Centro de Dança de Brasília.