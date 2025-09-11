Mirage Circus anuncia chegada inédita a Pelotas

Comandado pelo ator Marcos Frota, o Mirage Circus fez temporada em Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

O Mirage Circus, considerado um dos maiores espetáculos circenses do Brasil, vai se apresentar em Pelotas pela primeira vez. O anúncio foi confirmado nesta terça-feira (10), e a estreia está marcada para o dia 10 de outubro.

Comandado pelo ator Marcos Frota, o circo tem como característica o uso de uma estrutura de grande porte e números que envolvem artistas nacionais e estrangeiros. A montagem em Pelotas deve começar nos próximos dias, mas o local onde ficará instalado ainda não foi informado pela organização.

Entre as atrações previstas estão o globo da morte, com manobras de motocross freestyle, e o trapézio duplo, formato inédito no Brasil em que dois equipamentos deste tipo são utilizados de forma simultânea para apresentações acrobáticas.

O Mirage Circus

A instalação envolve mais de 1,2 mil toneladas de equipamentos, além de sistemas de som, painéis de LED e iluminação cênica. O espaço também contará com climatização.

Em Pelotas

A temporada em Pelotas ocorre após a passagem do Mirage por Porto Alegre, onde o circo mantém apresentações em andamento.

A programação na Capital, que deveria ter sido encerrada em julho, foi prorrogada.