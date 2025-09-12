Marcos Frota fala sobre estreia inédita do Mirage Circus em Pelotas: "Polo cultural"

"O Mirage Circus talvez hoje seja a maior referência da atividade circense do Brasil", diz Frota. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O ator Marcos Frota, anfitrião do Mirage Circus, destacou a importância da estreia inédita do espetáculo em Pelotas, prevista para outubro. Segundo ele, trazer a estrutura para a cidade representa um passo importante para aproximar o projeto do público do interior do Estado.

— É a primeira vez que o Mirage vai a Pelotas. A cidade é um polo cultural de todo o Rio Grande do Sul, com várias manifestações culturais importantíssimas. Inclusive, há um grupo circense estruturado aí, com reconhecimento nacional. Então, mostrar o trabalho do Mirage para a população de Pelotas e da região é para a gente um desafio. Estou muito encantado com a possibilidade de levar, para além da Capital, esse projeto, essa equipe, esse espetáculo — afirmou Frota.

O artista ressaltou que a estrutura, que reúne artistas brasileiros e estrangeiros em apresentações de grande porte, busca ser uma referência na renovação da atividade circense no país.

— O Mirage Circus talvez hoje seja a maior referência da atividade circense do Brasil. E é isso que queremos mostrar em Pelotas: compartilhar com a população, com as famílias, e cumprir a nossa missão de levar às crianças brasileiras um circo brasileiro, mas de padrão internacional — disse.

Onde ficar o Mirage Circus em Pelotas?

O local de instalação do circo ainda não foi confirmado oficialmente. GZH apurou que as tratativas para que a estrutura seja montada no Centro de Eventos Fenadoce estão avançadas.

A chegada a Pelotas integra um circuito já consolidado no Estado. Em 2023, o Mirage Circus permaneceu quatro meses em cartaz em Porto Alegre, registrando público superior a 200 mil pessoas, e também esteve em Caxias do Sul. Neste ano, a temporada na capital, inicialmente prevista para encerrar em julho, acabou prorrogada e segue em andamento.