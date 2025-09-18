Cultura e Lazer

Neste sábado
Notícia

Festival Porongos chega à 4ª edição valorizando a cultura negra no Rio Grande do Sul 

Com entrada gratuita, o evento ocorre na quadra da Imperadores do Samba, das 13h às 22h, reunindo diversas atrações 

Danielly Oliveira

