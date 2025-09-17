Conheça a história de Nega Lu, ícone negro e LGBT+ que faz parte da memória coletiva de Porto Alegre

Nega Lu quebrou estereótipos de raça e de gênero em uma Porto Alegre que relutava em acolher a diversidade. Gilmar Fraga / Agência RBS

Luiz Airton Farias Bastos nasceu às seis e meia da manhã de 19 de dezembro de 1950, em uma casa simples na rua Almirante Gonçalves, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Naquele dia, o registro em cartório lhe deu nome, sobrenome e gênero. Mas a persona que faria o recém-nascido entrar para a história só surgiria anos depois, em uma sala do colégio Infante Dom Henrique.

Era o primeiro dia de aula da classe de filosofia da professora Eleufrida. Os estudantes ocupavam suas carteiras sob o olhar severo da docente, que chamava pelo nome os alunos listados na presença. Luiz Airton não respondeu à chamada. Quando a professora questionou sua identidade, o adolescente negro e magro apresentou-se sem hesitar, revelando a voz grave que também se tornaria histórica:

— Sou Nega Lu.

A cena, narrada no livro Nega Lu — Uma Dama de Barba Malfeita, do jornalista Paulo César Teixeira, marca o nascimento público da figura que, nas décadas seguintes, se tornaria símbolo de liberdade, boemia e resistência na cidade.

Vinte anos após sua morte, em 17 de setembro de 2005, dois meses antes de completar 55 anos, Porto Alegre ainda ecoa o gesto de afirmação de Nega Lu, a dama de barba malfeita que viveu pouco, mas viveu como quis — e virou do avesso o conservadorismo da capital gaúcha.

Nega Lu quebrou estereótipos de raça e de gênero em uma Porto Alegre que relutava em acolher a diversidade. Cantora de jazz e blues, solista dos corais da Ospa e da UFRGS e bailarina clássica formada pela russa Marina Fedossejeva, ela também era a garçonete irreverente do Doce Vício; a espalhafatosa porta-estandarte da Banda Saldanha e a moradora excêntrica do bairro Menino Deus.

Negra, pobre e homossexual, Nega Lu construiu uma persona múltipla, que transitava entre a disciplina da erudição e a anarquia da boemia, tornando-se um ícone de subversão da norma em plena Ditadura Militar.

Alma underground

Ainda nos anos escolares, o jovem Luiz Airton demonstrava familiaridade com a música, a dança e as artes dramáticas. Costumava improvisar apresentações artísticas nos recreios do Infante Dom Henrique, tornando-se uma espécie de showman da comunidade escolar, com performances que contrariavam os padrões comportamentais esperados de um menino.

O ator, músico e dançarino Cláudio Siboney, 78 anos, lembra que suas irmãs eram colegas de escola e amigas de Luiz Airton, o que permitiu que ele conhecesse Nega Lu em sua primeira versão identitária, ainda na infância. Anos depois, os dois também se tornariam amigos. Mas, bem antes disso, já era possível prever que o garoto afeminado não passaria despercebido pelo mundo.

— Ele sempre foi Nega Lu, mesmo quando ainda era Luiz Airton — afirma Siboney. — A Nega Lu gostava de causar e fazia questão de não corresponder ao que esperavam dela. Ela foi a pessoa mais underground que já conheci — diz o artista, que fez carreira no Rio de Janeiro e se aproximou da geração responsável por cunhar o tropicalismo, o que aumenta o peso da constatação.

De fato, era preciso ser muito underground para assumir os riscos de viver uma existência dissidente em meio à repressão dos anos 1970, quando Nega Lu trocou a plateia colegial pelo público das noites. Com roupas e acessórios tipicamente femininos, mas sem esconder seus traços másculos, ela causava espanto à medida que também hipnotizava.

Muitos tentavam decifrar a figura andrógina que, àquela altura, já havia se tornado presença obrigatória na boemia porto-alegrense. Ela, no entanto, não tinha a menor preocupação em se explicar ou definir.

— A Nega Lu talvez fosse a cereja do bolo daquela cena underground que começava a aparecer com mais força em Porto Alegre nos anos 1970 — recorda Paulo César Teixeira, que a conheceu nessa época e, décadas mais tarde, transformou-a em personagem de livro. — O que mais me impactava era a revolução comportamental que ela trazia. Ela era a figura mais arrojada de todo aquele cenário, e eu sentia um misto de temor e fascínio sempre que a via.

Gênero fluido

O ator Renato Del Campão, 61 anos, lembra que tudo virava "elemento fashion" para Nega Lu, de quem se tornou amigo. Ela improvisava com o que tivesse à mão — de prendedores de madeira transformados em brincos a tecidos que viravam turbantes — e desfilava sua estética híbrida onde bem entendesse, sem pedir licença.

— Não existia um rótulo para definir a Nega Lu, porque ela não era mulher, mas também não era homem, tampouco travesti ou drag queen. Ela não precisava ser coisa alguma, e isso era o que tinha de mais interessante. Pintava uma maquiagem extravagante, mas deixava aquela barba malfeita maravilhosa. E se alguém olhava atravessado, reagia com ironia: “Queridos, não me venham com carinhas”.

Um dos principais palcos para a ousadia de Nega Lu foi a chamada Esquina Maldita, reduto boêmio no cruzamento da avenida Osvaldo Aranha com a rua Sarmento Leite. Era ali que estudantes, artistas e intelectuais se encontravam para beber, construir utopias e desafiar, à sua maneira, a ordem vigente da Ditadura Militar.

Também era ali que Nega Lu extrapolava sua personalidade artística exageradamente performática, que não podia colocar para fora como integrante dos corais da UFRGS e da Ospa – onde conquistou vagas pela potência de sua voz gravíssima – ou como bailarina clássica na escola da russa Marina Fedossejeva, lembrada pelo rigor extremo no ensino da dança.

O ator e cantor Antonio Carlos Falcão, 70 anos, que foi amigo de Nega Lu, guarda na memória as imagens de uma noite em que a chegada da polícia obrigou quem se aglomerava na calçada a buscar refúgio em algum dos bares da Esquina Maldita. Nega Lu amparou-se no Mariu’s, onde improvisou uma performance de Summertime, canção que se tornou icônica na voz de Janis Joplin – para quem viveu a noite porto-alegrense daquele período, também na de Nega Lu.

— Juntamos umas mesas, tiramos as garrafas, e ela subiu para cantar à capela, com aquela voz negra maravilhosa. Todo mundo se arrepiou. Aquilo ficou na minha memória como uma imagem inesquecível, uma cena de um filme do Fellini — lembra Falcão.

"Tinha uma coragem que também nos encorajava", diz Antonio Carlos Falcão, 70 anos, sobre a amiga Nega Lu.

Corpo de luta

A força de Nega Lu não se restringia à potência vocal exposta nos palcos: também se impunha nas ruas, sobretudo diante de injustiças. Falcão lembra que a amiga não hesitava em intervir quando presenciava abordagens policiais duras contra pessoas LGBT+.

— Ela era uma pessoa preta, pobre e homossexual. O perigo era muito maior, mas mesmo assim ela enfrentava quem precisasse enfrentar. Se via que a polícia estava chegando junto das bichas ou das travestis, ela ia tirar satisfação. Era muito corajosa. Tinha uma coragem que também nos encorajava — diz Falcão.

A valentia é lembrada por Cláudio Siboney, que define Nega Lu como alguém que "não levava desaforo para casa". Como exemplo, o artista narra o episódio em que, saindo do Chalé da Praça XV, no Centro Histórico, dois homens direcionaram comentários homofóbicos à amiga.

— Ela respondeu educadamente: "Se vocês falarem mais alguma coisa, eu vou ser obrigada a cagar vocês a pau". Eles tripudiaram, e ela cagou a pau mesmo (risos) — diverte-se ele. — Mas era raro isso acontecer, porque as pessoas tinham muito respeito por ela. Mas se precisasse, ela descia o cacete. Não admitia nenhum tipo de preconceito — enfatiza.

Para Célio Golin, 63 anos, fundador do Nuances - Grupo pela Livre Expressão Sexual e da Parada Livre de Porto Alegre, a essência da militância exercida por Nega Lu condensava-se nos enfrentamentos cotidianos.

A dama de barba malfeita nunca marcou presença em reuniões de coletivos, tampouco fez discursos inflamados nas assembleias dos movimentos LGBT+. Mas tinha no corpo o próprio manifesto, como lembra Golin, que foi um dos amigos mais próximos de Nega Lu:

— A militância dela se dava pela existência. A própria vida dela era uma militância. Ela existir, ela impor a sua presença nos espaços, era um ato político.

Presença marcante

O fundador do Nuances lembra que a amiga não se restringia a uma só bolha. Circulava tanto pelos redutos mais desmunhecados da cena LGBT+ quanto pelos ambientes masculinizados dos campos de futebol, por exemplo.

Cidadã da rua que era, Nega Lu se enturmava com todo tipo de gente.

— Ela era infiltrada em todas as tribos — constata Golin. — Se tinha um campeonato com churrascada no Menino Deus, lá estava ela fervendo no meio dos héteros, sentando no colo de todos os bofes. Na rua, conversava com as senhoras, mexia com as crianças, entrava nos botecos e bebia com os velhos. Essa facilidade que ela tinha para acessar todos os grupos era uma coisa que me encantava — recorda.

Extravagante por natureza, Nega Lu também virou um personagem da própria Porto Alegre. Sua presença era tão marcante que qualquer lugar ganhava outro brilho quando a figura da dama de barba malfeita surgia no horizonte.

Exemplo disso eram as saídas da Banda Saldanha, tradicional bloco carnavalesco do Menino Deus no qual Nega Lu foi madrinha e porta-estandarte. À frente do cortejo, ela era um espetáculo por si só.

— Muita gente acompanhava as saídas da Saldanha por causa da Nega Lu — lembra Diogo Fonseca, 42 anos, atual presidente e filho do fundador do bloco.

— As pessoas ficavam esperando a banda passar para ver a roupa que ela estaria usando, a coreografia que iria fazer. Ela era carismática e tinha uma identificação muito forte com a Saldanha. Justamente por isso, seu posto nunca mais foi ocupado. E nem pretendemos que seja, porque Nega Lu é insubstituível — afirma.

Não era diferente na Parada Livre de Porto Alegre. Lauro Ramalho, 61 anos, ator e performer por trás da drag queen Laurita Leão, recorda o magnetismo que Nega Lu exercia no evento representativo da comunidade LGBT+, do qual foi apresentador por 15 anos.

— Ela gostava de sair na frente de alguma faixa ou carro de som. Estava sempre cercada de gente, porque, já naquela época, tinha muita representatividade. Também era bastante assediada. Muitas bichas queriam ficar com a Nega Lu, porque ela era aquela figura esteticamente disruptiva e interessante. Ela se tornou uma personalidade da Parada Livre — conta.

Cláudio Siboney compara o apelo popular de Nega Lu ao personagem hoje conhecido como “o cara da sunga”. Isso porque, segundo ele, a amiga era daquelas personalidades que todos os porto-alegrenses já viram ao menos uma vez na vida, e causava frisson onde ia – tal qual o descamisado contemporâneo.

— Quando as pessoas sabiam que ela estaria em algum lugar, já se animavam, porque certamente a farra seria das boas. Nega Lu era sinônimo de festa, de alegria e de badalação — explica.

Postura maternal

Mas a imagem pública não é capaz de traduzir toda a complexidade de Nega Lu. Por trás da figura extravagante, irônica e desbocada, havia também uma amiga sensível e carinhosa, que deixou marcas profundas em quem teve a chance de desfrutar mais intimamente de sua convivência.

— A Lu era uma pessoa que dificilmente se deixava ser acessada — lembra Lauro Ramalho. — Ela era comunicativa e autêntica, mas não era alguém de se abrir ou falar da vida pessoal com qualquer pessoa.

A percepção é compartilhada pelo servidor público e dançarino Julio Barros, 61 anos. Ele foi aluno de dança de Nega Lu e, depois, também se tornou amigo íntimo dela. Quase 15 anos mais novo que a parceira, Julio lembra que ela tinha postura maternal com os jovens que faziam parte do seu círculo social.

Era como uma mãe afetuosa que incentiva e torce pelo sucesso das crias, mas também sabe puxar orelhas, ele diz.

— Ela se preocupava muito com as bichas pretas mais novas. Dava conselhos, alertava quando achava que íamos nos meter em encrenca e estava sempre atenta a tudo o que fazíamos. Como professora, cobrava que as pretas dançassem com perfeição. A Lu tinha muita consciência racial, mesmo sem ser uma militante.

A preocupação e a exigência maternal de Nega Lu também respingava nos sobrinhos, como lembra o biógrafo Paulo César Teixeira:

— Ela dizia para eles: "Por serem negros, você têm que estudar o dobro, têm que se informar e têm que saber falar sobre qualquer assunto". Ela própria viveu essa recomendação. Ainda que tivesse um talento inato para a arte, sempre se preocupou em estudar e se aperfeiçoar. Sabia que, por conta da sua cor e da sua condição social, precisava fazer um esforço muito maior.

Excelência profissional

O discernimento que a tornava uma conselheira implacável também se revelava nos palcos, como lembra o guitarrista Coié Lacerda, 67 anos, amigo e companheiro de Nega Lu na banda Rabo de Galo.

A parceria surgiu no início dos anos 1980, fruto do desejo de Coié de tocar com a dama de barba malfeita que, ainda na década anterior, ele havia visto participar de um show de Zé Flavio, dos Almôndegas, no auditório do Colégio Rosário.

— Ela arrebentou. Era um vozeirão incrível, como o das grandes cantoras negras americanas. Eu fiquei muito impactado com o que vi. Na hora, pensei: “Ainda vou tocar com esse cara”.

A previsão se concretizou em 1982, quando Coié se uniu a amigos para formar uma banda de blues e decidiu convidar Nega Lu para assumir o posto de crooner. Sem muitas informações sobre onde encontrá-la, foi atrás dela no Menino Deus – e acabou chegando ao lugar certo: um boteco de esquina.

Coié Lacerda, 67 anos, foi amigo e companheiro de Nega Lu na banda Rabo de Galo.

Coié apresentou sua proposta à boêmia, mas ela pediu para, primeiro, conhecer as composições do grupo.

— Ela era uma profissional, queria sentir as canções. Eu fui na casa dela outro dia para apresentar o repertório. Quando mostrei tudo o que tínhamos, ela disse: "Tô dentro. Quer coisa mais blues do que ser preto, pobre e puto?".

Nascia ali a banda Rabo de Galo, com Coié Lacerda na guitarra, Tonho Mota no baixo, Ricardo Pinotti na bateria e Nega Lu nos vocais. A escolha da intérprete não poderia ter sido mais acertada.

A disciplina que Nega Lu havia desenvolvido com o balé clássico e a música erudita trouxe profissionalismo à parceria dela com o grupo, ao passo que a personalidade extravagante incrementava as performances com um quê de malícia e ousadia.

Era a combinação perfeita para uma identidade artística intensa e imprevisível, exatamente como a Rabo de Galo desejava ser.

— Quando ela subia no palco para cantar, a gente não sabia o que ia acontecer. Um dia ela fazia uma interpretação carregada de drama, no outro ficava possuída e decidia sentar no colo de algum cara da plateia. Cada show era uma experiência única, e ninguém ficava indiferente — conta Coié.

Com a Rabo de Galo, Nega Lu empolgou as plateias da cidade, mas também bateu de frente com a ala conservadora da capital gaúcha. Um episódio emblemático aconteceu em 1983, quando a banda foi contratada para fazer uma apresentação na inauguração do Shopping Iguatemi.

Coié previu que o estilo da Rabo de Galo não agradaria à elite que se reunia para brindar a abertura do novo centro comercial, mas nenhum dos músicos estava em condições de recusar trabalho.

— Imagina aquelas senhoras da alta sociedade vendo a performance da Nega. Foi um escândalo (risos). Nós quebramos tudo, fizemos um baita show. Só que lá pelas tantas o produtor deu sinal: "Termina! Termina! Não dá mais para continuar" — lembra o guitarrista.

Autenticidade viciante

Enquanto a Porto Alegre elitista reagia com incômodo à autenticidade de Nega Lu, ela era aclamada como uma diva nos redutos gays da cidade. Sua personalidade não se moldava aos protocolos, o que a tornava ainda mais fascinante para os entusiastas da liberdade.

Parte importante desse grupo se reunia no antigo bar e restaurante Doce Vício, na rua Vieira de Castro, no Bom Fim, onde Nega Lu começou a trabalhar como garçonete no final dos anos 1990. Muito além de anotar pedidos e equilibrar bandejas, a dama de barba malfeita fez do local o seu palco particular.

Quando dava na telha, subia nas mesas e interpretava as canções das quais gostava – com preferência por Summertime, que já havia se tornado sua “música de trabalho”, mesmo depois de ela ter deixado de circular pelo mercado musical.

— Ela foi um ícone dentro do Doce Vício — resume Julio Barros. — Quando estava trabalhando, tinha uma postura profissional e não gostava que ninguém atrapalhasse o seu serviço. Mas, do nada, enlouquecia e começava a dar show. Era o máximo, todo mundo queria ser atendido por ela — detalha o amigo.

Os atendimentos de Nega Lu também eram um show à parte. O que fidelizava a clientela não era a polidez da garçonete, mas sua inconfundível espontaneidade – inclusive na hora de implicar com os frequentadores do restaurante.

— Quando eu chegava no Doce Vício, ela já gritava: "Lá vem a nojenta da Laurita Leão" — diverte-se Lauro Ramalho.

Ator e performer de 64 anos, João Carlos Castanha lembra que Nega Lu ficava irritada porque ele e os amigos pediam sempre o mesmo prato. Certa de que os clientes não abandonariam o bar por conta da pirraça, simplesmente recusava-se a trazer o que haviam solicitado.

— "Não, vocês não vão comer isso de novo. Tem que parar com essa coisa de ficar repetindo", ela dizia. Então, trazia o prato que queria que a gente comesse (risos) — conta Castanha.

Foi também no Doce Vício que Célio Golin, fundador Nuances, estreitou sua relação com Nega Lu. Ele lembra que a garçonete chegou a paquerá-lo, mas ao constatar que o interesse não era recíproco, mudou a abordagem para a implicância.

— Ela passava pelo corredor do bar e batia no meu braço de propósito, meio que para se vingar — conta Célio. — A Lu gostava dos magricelas cabeludos com cara de guri do Interior, exatamente como eu era (risos). Mas nunca tivemos nenhum envolvimento. Depois, acabamos virando grandes amigos.

Célio passou a frequentar a casa de Nega Lu e recorda, com saudade, as aventuras vividas a bordo dos ônibus da linha T5, que ligava o Menino Deus ao Bom Fim – endereço das boates LGBT+ mais badaladas da época. A amiga, que provocava alvoroço por onde quer que passasse, também não deixava de chamar atenção no transporte coletivo.

— A Lu entrava no ônibus falando alto, com aquela voz grave que despertava as pessoas, mas vestida de maneira feminina. Ela tinha uma postura corporal que desconstruía os padrões de gênero, e as senhoras faziam caras e bocas quando a viam subir no ônibus. Mas ela não estava nem aí. Andava sempre com a cabeça erguida.

Brilho estelar

Os passeios de T5 tornaram-se menos frequentes no início dos anos 2000, quando a saúde de Nega Lu começou a cobrar o preço da intensidade com que viveu. Com sintomas clínicos associados à diabetes e à insuficiência cardíaca, a dama de barba malfeita já não tinha a mesma vitalidade de antes – provocando a sua demissão do Doce Vício.

Paulo César Teixeira, biógrafo de Nega Lu, diz que seus últimos anos de vida foram marcados por dificuldades:

— Quando ela foi demitida, entrou em uma espécie de decadência. A saúde começou a degringolar, ela ficou obesa e desenvolveu feridas por conta da diabetes. Também enfrentou dificuldades financeiras, pois não tinha condições de trabalhar. Acredito que não tenha sido o período mais feliz da vida dela.

Célio Golin concorda, salientando que amiga tentava minimizar o drama da própria condição porque "não gostava de dar trabalho". Mas, para quem a conhecia, era visível o quão abalada estava:

— A Lu nunca foi de ficar chorando as pitangas, mas a gente sentia que estava sendo difícil. Principalmente, porque era uma pessoa que gostava de estar sempre na rua, mas pela saúde e a falta de grana, precisava ficar em casa. Isso, para ela, era muito complicado.

Nega Lu foi brilhar entre as estrelas em 17 de setembro de 2005, dois meses antes de completar 55 anos. A certidão de óbito apontava "causa indeterminada", mas citava edema agudo no pulmão, obesidade mórbida, hipertensão arterial sistêmica e úlceras varicosas.

Cláudio Siboney diz "que tudo ficou um pouco mais triste" depois que ela partiu, bem antes do que qualquer um poderia esperar. Já Julio Barros defende que a amiga é imortal, pois "segue viva em todas as bichas pretas que vieram depois dela".

Memória resistente à morte

Há muita coerência em alçar Nega Lu ao altar da eternidade. Figuras como ela são imunes ao falecimento da carne, porque estendem sua existência ao campo simbólico.

Para o multiartista Thiago Pirajira, 41 anos, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e fundador do Bloco da Laje, falar de Nega Lu é falar da possibilidade de que pessoas negras e LGBT+ existam para além dos estereótipos que a sociedade as atribui.

O pesquisador vê a dama de barba malfeita como uma bandeira de luta pelo direito de todos serem aquilo que quiserem ser, e questiona a ausência de um reconhecimento formal destinado a ela.

— Por que a gente não tem uma rua com o nome da Nega Lu em Porto Alegre? Por que ainda não se criou uma política pública alusiva a ela? Nega Lu tem uma importância e um legado gigantes para a cidade, e a sua valorização deve ser também institucional — defende.

A memória de Nega Lu encontrou alternativas de reconhecimento junto aos movimentos negro e LGBT+. Sua história virou um documentário produzido pelo Coletivo Catarse em parceria com o grupo Nuances, que também foi responsável por organizar exposições fotográficas em homenagem a ela e financiar a pintura do mural que estampa seu rosto no número 552 da rua Lima e Silva, na Cidade Baixa.

Mas a consagração mais significativa ocorreu em 2023, quando Nega Lu virou tema de desfile no Carnaval de Porto Alegre — honraria máxima para quem, assim como ela, tem na cultura popular a sua maior possibilidade de expressão.

A SBC Realeza levou ao Complexo Cultural do Porto Seco o enredo A Divina Realeza do Basfond é uma Dama de Barba Malfeita, que narrava a trajetória e os pioneirismos de Nega Lu. A escola de samba encontrou na icônica personagem uma forma de gritar pelas causas do povo preto, da comunidade LGBT+ e de todos que estão à margem da sociedade, como lembra o carnavalesco Gugu Lacerda, 43 anos:

— Um corpo negro parado é um corpo político, mas um corpo negro em movimento, como era o da Nega Lu, é mais do que isso: é um corpo-alvo. Nós vivemos uma realidade que é devastadora para as pessoas negras e LGBT+, e ela representa todas as batalhas que nós ainda precisamos travar.

Lacerda lembra que o desfile de 2023 foi o primeiro da Realeza no Grupo Ouro, a série A do Carnaval de Porto Alegre, após décadas competindo na segunda divisão. De modo geral, a comunidade carnavalesca acreditava que a agremiação seria rebaixada novamente. No entanto, ao longo dos 450 metros da passarela do samba, o que se viu foi um cortejo imponente, elogiado pela crítica especializada e aclamado pelo público.

— Tínhamos um orçamento modesto, e mesmo assim fizemos um desfile memorável, que certamente entrou para a história do Porto Seco. Não tenho dúvidas de que honramos a Nega Lu. Isso foi o que ouvimos das pessoas que assistiram ao desfile e se emocionaram vendo a Realeza passar pela avenida — avalia Lacerda.

Legado que persiste

Para quem pisava na passarela do samba, o sentimento foi o mesmo. Julio Barros, ex-aluno que mais tarde se tornou amigo, emociona-se ao lembrar da experiência de homenagear Nega Lu dançando na comissão de frente da Realeza.

Aliás, foi durante os ensaios da coreografia assinada por Edjana Deodoro que ele sentiu a figura da amiga se materializar como uma memória contínua. O servidor público conheceu Andryus Ferreira, Gilian Nascimento e Leonardo Pereira, que também integravam a ala especial. O quarteto criou vínculos, e nome escolhido para batizar a irmandade das bichas pretas dançarinas foi simbólico: "as Nega Lu".

Leonardo Pereira, administrador de 41 anos, diz que a identificação com a história da dama de barba malfeita foi o que fez estreitar os laços do grupo:

— A proposta era mostrar as muitas facetas que ela tinha, o que fez muito sentido para nós, que também somos múltiplos. A Nega Lu foi o elo responsável por unir um grupo de bichas pretas que não se conheciam, mas que acabaram se aproximando e se empoderando através da história dela.

O professor Gilian Nascimento, 35 anos, acrescenta que conhecer a trajetória de Nega Lu fez com que ele e os amigos repensassem suas referências e identidades:

— A gente tem algumas referências distantes, como o Jorge Lafond (lendário intérprete da drag queen Vera Verão). Mas Nega Lu é uma referência próxima, que viveu no lugar em que a gente vive, que pisou no mesmo chão que a gente está pisando, e que trazia tantas camadas incríveis. Ela nos fez ressignificar até mesmo o que a gente entendia que era ser uma bicha preta.

Andryus Ferreira, Leonardo Pereira, Julio Barros e Gilian Nascimento: as Nega Lu.

Andryus Ferreira, atendente de farmácia de 31 anos, concorda com a visão trazida pelo amigo. Para ele, quando o grupo assume a alcunha de "as Nega Lu", está assumindo para si a identidade de alguém que fez da própria vida uma ode à coragem.

— Se a gente não tiver essa coragem que ela tinha, a gente nem sai de casa. Somos bichas e somos pretas, sempre terá alguém nos olhando atravessado. Para mim, nem sempre é fácil lidar com esses olhares, mas a Nega Lu traz o ensinamento de que eu não tenho que deixar de ser quem sou para me encaixar — reflete ele.

Esta existência heroica da dama de barba malfeita ganhará nova forma de representação em novembro deste ano, com a estreia de Brilhante – Nega Lu em Musical. Dirigido por Daniel Colin, 46 anos, professor do Centro de Artes da UFPel, o espetáculo reverenciará, com especial atenção, a contribuição artística de Nega Lu.

Colin observa que a artista, ainda que múltipla, não teve a chance de viver da própria arte — o que atribui ao racismo e à homofobia.

— Nega Lu terminou a sua vida trabalhando como garçonete de um bar. É uma profissão digna, mas precisamos lembrar que ela era uma artista — salienta o dramaturgo. — Me entristece perceber que a cidade consumiu essa artista em todas as suas potencialidades, mas nunca deu a ela a oportunidade de ascender socialmente — lamenta.