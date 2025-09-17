Cultura e Lazer

20 anos de saudade
Notícia

Conheça a história de Nega Lu, ícone negro e LGBT+ que faz parte da memória coletiva de Porto Alegre

Falecida há duas décadas, personagem inscreveu seu nome no imaginário da cidade como um símbolo de liberdade, boemia e resistência 

Camila Bengo

