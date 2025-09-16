Casa de Cultura Mario Quintana completa 35 anos com foco em jovens e público do interior do RS

Fachada voltada para a Rua Sete de Setembro. Camila Hermes / Agencia RBS

O aniversário de 35 anos da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) traz novidades e projetos para o futuro. A Biblioteca Erico Verissimo, ampliada e revitalizada; a Sala Paulo Moreira, recém-inaugurada; e o Teatro Bruno Kiefer, em reforma, são três exemplos de espaços em transformação.

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) reuniu, nesta terça-feira (16), parceiros e imprensa para divulgar a nova campanha e a programação completa do aniversário, comemorado no dia 25. Uma série de atividades gratuitas será oferecida para o público de 23 a 28 de setembro. O calendário das atrações está disponível neste link.

O mês de aniversário dos 35 anos foi escolhido para divulgar as novidades e festejar o atual momento de transformações, como explica a gestora cultural da CCMQ, Ana Cristina Steffen:

— A Casa está muito vibrante e com muita efervescência de programações artísticas e culturais. Estamos com uma série de melhorias nos nossos espaços.

Sob a campanha de aniversário “Viva a casa de todas as culturas”, o governo estadual busca destacar que a CCMQ é um espaço acolhedor e acessível para diversos públicos, um lugar de conexões e encontros, além de estar sempre se renovando.

— Essa Casa aqui pulsa. Tem uma programação muito pujante e pulsante. Expressa justamente toda essa diversidade cultural — afirma o secretário estadual da Cultura, Eduardo Loureiro.

"O nosso futuro são os nossos jovens"

Diretora da CCMQ, Adriana Sperandir. Camila Hermes / Agencia RBS

Situada no clássico prédio do antigo Hotel Majestic, a CCMQ tornou-se um dos maiores símbolos da retomada cultural de Porto Alegre após a enchente de maio de 2024. Na ocasião, a inundação atingiu 1m50cm de altura no local e cobriu de marrom as tradicionais paredes de cor-de-rosa. Mas agora o momento é outro.

Cerca de 360 mil pessoas acessam por ano os espaços distribuídos nos mais de 11 mil metros quadrados da edificação (confira abaixo o que funciona na estrutura), que reúne uma ampla oferta de opções culturais. O local consolidou-se como ponto de encontro e referência para as mais diversas tribos.

— O nosso futuro são os nossos jovens. Trazê-los para cá é a nossa projeção. Fazer a conexão com a sustentabilidade e tecnologia para atrair os jovens para os espaços de cultura. E também muitas pessoas do interior do Rio Grande do Sul que ainda não conhecem a Casa de Cultura Mario Quintana. Precisamos fazer essa projeção para o interior também — reflete a nova diretora da Casa de Cultura Mario Quintana, Adriana Sperandir.

Como estão alguns espaços revitalizados

Biblioteca Erico Verissimo

A reestruturação física da Biblioteca Erico Verissimo começou em março de 2023. Desde então, foi criado um novo ambiente de leitura e pesquisa, que contempla o reaproveitamento da Sala Romeu Grimaldi como uma extensão da biblioteca.

A sala reúne publicações de artes visuais, conta com uma ampla mesa central e poderá sediar encontros de escritores, saraus, lançamentos de livros e outras atividades culturais. O espaço passou por troca de piso, pintura de estantes e paredes, além da reorganização do layout. A reinauguração está prevista para o próximo dia 23 de setembro.

Em relação ao acervo da biblioteca, estão sendo adquiridos todos os títulos de artigos de Erico Verissimo e Mario Quintana que faltavam no espaço. O público terá à disposição novas obras de literatura contemporânea nacional e internacional, incluindo as leituras obrigatórias do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Nos próximos meses, a biblioteca receberá a doação do acervo da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, formado por cerca de 3,5 mil publicações.

A CCMQ está informatizando seu acervo por meio da plataforma Koha, sistema que integra, de forma virtual, todas as bibliotecas da rede da Sedac.

Teatro Bruno Kiefer

Localizado no sexto andar, o Teatro Bruno Kiefer – com palco no formato italiano e capacidade para 178 espectadores – passa por reforma ampla.

A obra prevê o restauro integral da plateia, incluindo atualizações nas medidas de acessibilidade, melhorias estruturais, como substituição de forro, recuperação das tesouras e do telhado, revisão elétrica, modernização do sistema de climatização e qualificação de áreas técnicas. No local é possível ver tapumes, andaimes e os trabalhos em andamento.

Com financiamento do Pró-Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura, a intervenção terá duração estimada de seis meses. A reabertura está prevista para o final deste ano, no máximo, na virada para 2026. O valor investido nesta etapa é de quase R$ 2 milhões.

Sala Paulo Moreira

A Sala Paulo Moreira é um espaço dedicado à memória e ao legado do jornalista que faleceu em dezembro de 2023 e foi um dos grandes conhecedores e divulgadores da música, em especial do jazz.

O acervo musical do jornalista foi doado para a Discoteca Pública Natho Henn. Trata-se de um conjunto composto por 3.780 CDs, sendo a grande maioria de jazz, rock e MPB. Também foram doados 550 livros sobre música e dezenas de DVDs musicais. O espaço ainda receberá revistas de música do jornalista.

O acervo de Paulo Moreira está disponível gratuitamente para consulta e pesquisa no local. Não será possível levar material para casa. O agendamento para pesquisas pode ser feito pelo e-mail discotecanathohenn@sedac.rs.gov.br.

Patrimônio histórico

Vista da Travessa dos Cataventos. Camila Hermes / Agencia RBS

Projetado pelo arquiteto alemão Theodor Wiederspahn, o prédio da Casa de Cultura Mario Quintana começou a ser construída em 1916. Em 1983, foi tombado como patrimônio histórico, dando início à sua transformação em casa de cultura.

Entre 1987 e 1990, o projeto de adaptação do antigo hotel para a CCMQ foi realizado pelos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski.

Atualmente, a estrutura, localizada na Rua dos Andradas, promove e sedia atividades relacionadas ao cinema, música, artes visuais, dança, teatro, literatura, além de oficinas e eventos ligados às diversas formas de arte.

Veja o que existe no prédio

Livraria, café, restaurante, loja especializada e bar

Espaços expositivos e quatro galerias de arte

Jardim Lutzenberger

Memorial Theodor Wiederspahn

Quarto do poeta e acervo Mario Quintana

Biblioteca infantil e brinquedoteca Lucília Minssen

Biblioteca Erico Verissimo

Sala Paulo Moreira

Teatro Bruno Kiefer

Teatro Carlos Carvalho

Salas multiuso, de ensaio, oficinas e cursos

Acervo Elis Regina

Auditório Luís Cosme

Discoteca Natho Henn

Espaço Vitrine

Três salas de cinema

Travessa Rua dos Cataventos

Cúpula

Memorial Oliveira Silveira

Outros espaços