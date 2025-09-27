Cultura e Lazer

Emoção sobre rodinhas
Notícia

Lembra do Tangarás? Grupo de patinação artística do colégio Champagnat conquistou o RS nos anos 1970 e 1980

Shows lotavam ginásios pelo Estado apresentando velocidade, manobras impressionantes e roupas brilhantes

Carlos Redel

