Cultura e Lazer

Obituário
Notícia

Nobuo Yamada, cantor de "Os Cavaleiros do Zodíaco", morre aos 61 anos; relembre a trajetória

Artista foi diagnosticado com um câncer de estômago há oito anos e realizava tratamentos de radioterapia e quimioterapia

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS