Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz

Causa da morte não foi revelada. Juba / Divulgação

Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, morreu aos 61 anos nesta segunda-feira (25). A notícia foi divulgada nas redes sociais do grupo. A causa da morte não foi revelada.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda. Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós. Neste momento de dor, pedimos respeito e privacidade para a família, amigos e integrantes da banda", diz a nota.

Meanda era guitarrista da Blitz desde 2005.

O comunicado ainda diz que informações sobre o velório e despedida serão divulgadas posteriormente.

O guitarrista gravou com artistas como Gal Costa, Roberto Carlos e Cazuza. Com o último, escreveu Medieval II, Só se for a dois e Nosso amor a gente inventa, além de ter participado da gravação de Exagerado.