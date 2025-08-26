Cultura e Lazer

Cultura popular
Notícia

Mestre Damasceno morre aos 71 anos em Belém, no Dia do Carimbó 

Ícone da cultura marajoara, artista foi homenageado na Feira Pan-Amazônica do Livro e recebeu a Ordem do Mérito Cultural em maio

Gabriel Guedes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS