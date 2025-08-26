Cultura e Lazer

Governo do RS anuncia investimento de mais de R$ 30 milhões a projetos culturais

Recurso será repassado em valores que variam de R$ 50 mil a R$ 200 mil aos municípios contemplados

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

