Governo do RS anuncia investimento de mais de R$ 30 milhões a projetos culturais

Eduardo Leite reafirmou que o investimento é compromisso do governo com a cultura e com os artistas gaúchos. Maurício Tonetto / Secom

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta segunda-feira (25) um investimento de R$ 30,93 milhões para a contratação de artistas e outros profissionais da cultura. A ideia é fomentar a programação de eventos culturais populares de 347 municípios do Estado, um aumento de 65% em relação ao edital de 2023.

Outra novidade é que agora os recursos destinam-se integralmente ao pagamento dos cachês dos artistas e profissionais da cultura que serão contratados. O montante é composto por R$ 25,95 milhões que vem do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e outros R$ 4,98 milhões das prefeituras.

O recurso será repassado em valores que variam de R$ 50 mil a R$ 200 mil, conforme o número de habitantes. Os municípios poderão usar o dinheiro em até três projetos culturais.

O repasse dos recursos, que em editais anteriores ocorria por meio de celebração de convênio, agora se dá na modalidade fundo a fundo, do Fundo de Apoio a Cultura para o Fundo Municipal de Cultura. Os municípios beneficiados foram selecionados em edital de coinvestimento. O processo exige contrapartida com recursos próprios das prefeituras e a existência de Sistema Municipal de Cultura implementado.

Na cerimônia de anúncio, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite destacou que todos os municípios contemplados já apresentaram os projetos estruturados de onde irão aplicar os recursos. De acordo com o governador, os municípios são livres para investir no que é localmente mais importante, podendo contemplar eventos como festividades de carnaval, feira do livro, festival de bandas etc.