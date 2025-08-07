Evento discute políticas culturais entre Sant’Ana do Livramento e Rivera 

O encontro será realizado no auditório da II Feira Binacional do Livro, que ocorre dentro do Festival. Fabian Ribeiro / OzaFilms / Divulgação

A produção cultural entre Sant’Ana do Livramento e Rivera será tema do Fórum Binacional de Cultura, que ocorre na tarde desta sexta-feira (8), durante o 9º Fronte(i)ra – Festival Binacional de Enogastronomia. O encontro será realizado no auditório da II Feira Binacional do Livro, montado no Parque Internacional, entre as duas cidades. A entrada é gratuita.

Gestão, articulação entre entidades, acesso a financiamento e inclusão social estão entre os temas que serão debatidos no encontro.

— Creio que um ponto a se destacar no evento é o Sistema Nacional de Cultura do Brasil – que articula os entes federados na gestão nas esferas federal, estadual e municipal, conjuntamente com a sociedade civil, fomentando contribuições de experiências nacionais e internacionais, como é o caso do Museu do Hip Hop, o primeiro da América Latina — aponta Bárbara Larruscahim, agente territorial de cultura e uma das organizadoras do Fórum.

Para ela, a perspectiva da cultura periférica autogerida, ilustrada pelo caso do Museu do Hip Hop, enriquece a discussão sobre como as políticas públicas podem apoiar iniciativas independentes sem descaracterizar sua essência comunitária.

— Nesse sentido, o Fórum promove o papel da sociedade civil na construção de políticas culturais democráticas — complementa.

Convidados

O Fórum contará com a presença do secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura (MinC), Cassius Rosa, e da subsecretária do Ministério de Educação e Cultura (MEC) do Uruguai, Gabriela Verde.

A Secretaria de Cultura do Estado também estará representada, e a conversa terá mediação da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul.