Doramas impulsionam negócios inspirados na cultura coreana em Porto Alegre

O consumo de doramas, as novelas do leste asiático, principalmente japonesas e coreanas, cresceu no Brasil e já impacta o cenário gastronômico e cultural de Porto Alegre e da Região Metropolitana.

Empreendedores têm apostado na oferta de experiências relacionadas a essas produções — seja com cardápios inspirados em cenas marcantes ou espaços pensados para fãs que buscam se conectar com os dramas coreanos.

Foi observando esse tendência que os sócios do restaurante Mandu, Marines Hirt e Felipe Fortes, decidiram apostar em uma operação voltada à culinária coreana com referências diretas aos doramas.

O negócio surgiu a partir do gosto pessoal de Marines, que é fã das novelas asiáticas.

— A Mari queria muito colocar os pratos que apareciam nos doramas no cardápio. Ela escolheu os que mais apareciam em cada novela e pesquisou os fornecedores para encontrar os ingredientes de cada uma das opções. A partir disso, começamos a criar o Mandu dentro do espaço do Hamadaia, que já era nosso restaurante japonês.

No início, a operação funcionava apenas por delivery. Mas os pedidos para consumo no local cresceram, e o espaço precisou ser adaptado.

— A gente começou a ver que os doramas estavam em alta. Conversando com os clientes, muitos diziam que também assistiam em casa. Começamos a perceber que não era só a Mari. Tinha muita gente envolvida. O pessoal dizia: ‘ah, minha esposa também passa o dia vendo dorama’. E a gente viu que não estava sozinho, que tinha público.

Quem também é fã das novelas asiáticas é Anelise Boese, especialista em delivery.

— Meu primeiro foi Pousando no Amor. Acho que é a porta de entrada para todo mundo. Depois que você assiste o primeiro, começa o segundo, o terceiro, e vira uma maratona.

O contato com os doramas também despertou interesse por outros aspectos da cultura coreana.

— Eu comecei a fazer aula de coreano, fui atrás de mercados asiáticos, doces, snacks. Vendo os personagens comerem, a gente fica com vontade de experimentar também. Comecei a procurar restaurantes aqui em Porto Alegre e encontrei vários. Hoje já tem muitos espaços que oferecem essa experiência, seja com gastronomia ou com ambiente.

Entre esses espaços está o My Dorama Café, localizado no bairro Igara em Canoas, criado por Nicolle Sales. A proposta do café é oferecer um ambiente inspirado no universo das séries coreanas.

— A ideia surgiu durante uma viagem a Curitiba, voltando de carro, ouvindo K-pop com meu marido. Eu perguntei o que ele acharia de abrir um café com temática de dorama, porque eu assisto muito. Ele topou na hora, conta.

— Pesquisei muito e percebi que não havia nada parecido no Rio Grande do Sul. Somos o primeiro com essa imersão no universo dos doramas.

Para Telma Lira, proprietária do Lai Lai, café e empório de produtos asiáticos, no bairro Auxiliadora em Porto Alegre, o crescimento do interesse por doramas e K-pop nos últimos anos fortaleceu no negócio.