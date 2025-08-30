Cultura e Lazer

Gênio multifacetado
Notícia

"Desenho a serviço da piada": Luis Fernando Verissimo também deixou um legado como cartunista

Autor, que morreu neste sábado, aos 88 anos, foi responsável pela criação de personagens icônicos, como As Cobras e Família Brasil

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS