"Desenho a serviço da piada": Luis Fernando Verissimo também deixou um legado como cartunista

Luis Fernando Verissimo em seu processo de criação. Sobretudo Produção / Divulgação

— É muito fácil de fazer, só tem pescoço — disse Luis Fernando Verissimo, ao explicar a criação de alguns de seus personagens mais marcantes: As Cobras, que nasceram em 1975, no jornal Folha da Manhã, no contexto da ditadura militar, fazendo questionamentos e críticas que driblavam a censura. O escritor morreu neste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre.

Mas o sempre espirituoso autor fazia questão de salientar a sua "limitação" como desenhista, mesmo que a sua arte entregasse perfeitamente a ironia e a sagacidade dos pensamentos de Verissimo. O traço simples com o texto arrojado fez de As Cobras icônicas e importantíssimas para a sua época.

— O desenho do Verissimo é minimalista. E, do ponto de vista de construção de linha, de estrutura de personagem, ele é bastante efetivo. O desenho está a serviço da piada, ele a alavanca, é a muleta para a piada. E As Cobras deviam ser muito rápidas para desenhar, o que mantinha o frescor da criação — explica Gilmar Fraga, ilustrador e caricaturista do Grupo RBS.

As Cobras propunham reflexões sobre a vida, sobre o tempo, sobre o futuro e sobre o presente. Analisavam a finitude e a imensidão do espaço. Abordavam a importância e a insignificância de cada ser na História. Tudo envolto por uma afiada sátira sobre a situação política e social do país.

As criações de Verissimo se eternizaram. Mas, em 1997, o autor entendeu que "não ficava bem um senhor sexagenário desenhando cobrinhas".

As Cobras traziam um humor reflexivo e sagaz. Luis Fernando Verissimo / Reprodução

As personagens, então, saíram de cena — até tiveram um revival em 2006, mas por um breve espaço de tempo, apenas para o lançamento da revista virtual Terra Magazine. Enquanto As Cobras entregavam as reflexões, nascia, em 1988, a icônica Família Brasil, nas páginas de O Estado de S. Paulo.

A história, escrita e desenhada por Verissimo, acompanhava as aventuras de um pai de profissão desconhecida, uma a mãe dona de casa, um filho adolescente, uma filha e seu namorado (o Boca, único personagem com nome) e um neto curioso, sempre com questionamentos desconcertantes. As tirinhas sobre o grupo, então, que retratam a classe média brasileira.

Sobre a sua empreitada nas artes gráficas, Verissimo, que transitava entre a charge e o cartum, declarou, em 2015:

— Há uma diferença entre a charge e o cartum. A charge sempre tem a ver com a realidade, enquanto o cartum é mais atemporal. Não sei bem se o que eu faço é definível como charge, mas com certeza não é cartum porque é atemporal. Não sei classificar muito bem. Talvez seja mais um "cartum atual".

Fraga concorda:

— Os temas que ele tratava necessariamente não eram temas do que está acontecendo agora, da realidade agora, mas tangiam também essa realidade. Falavam sobre os dilemas da modernidade, sobre os conflitos de gerações, principalmente em Família Brasil. E isso era interessantíssimo no desenho dele.

O último cartum de Família Brasil, em 2017. Verissimo / Verissimo

O ilustrador e cartunista do Grupo RBS ainda salientou o trabalho de Verissimo em outros projetos. Em 2000, por exemplo, o autor foi responsável pelo sétimo volume da série Pof, um minilivro com uma história e personagens originais. Mas Fraga recorda, até hoje, de um cartum que fez parte da coletânea E o Bento Levou (1985), em comemoração aos 150 anos da Revolução Farroupilha:

— São dois gaúchos lanceiros conversando e um diz que, dos nomes deles, ninguém nunca vai lembrar depois da guerra. No terceiro quadro, o outro olha para ele e diz: "Tu acha mesmo, Perimetral?". É genial. Ali, tu vês a sacada do cara, da mistura do contemporâneo, do desenho simples. Isso dá um molho especial.

E sobre o futuro, Fraga aposta:

— Tem essa geração nova de quadrinistas e chargistas na qual tu vês ecos do trabalho do Verissimo, que trabalha a piada como sendo muito mais importante do que o desenho. Então, acho que o trabalho dele vai seguir, perdurar.