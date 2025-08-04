CPF Piá do Sul, de Santa Maria, é o campeão do Juvenart 2025

Entidade trouxe para o palco a temática que homenageou o lenço gaúcho. Piá do Sul / Arquivo Pessoal

O Centro de Pesquisas Folclóricas (CPF) Piá do Sul, de Santa Maria, na região central, foi o campeão da 21ª edição do Concurso Estadual de Danças Tradicionais da Categoria Juvenil, o Juvenart.

O grupo venceu na modalidade Sênior, em que competem os grupos mais consolidados. Na categoria Júnior, composta por grupos menores, o campeão foi o CTG Sinuelo do Pago, de Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

A competição, que começou na última quarta-feira (30), contou com apresentações de 140 grupos e 3,5 mil participantes de CTGs, atraindo representantes de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

As invernadas foram divididas em blocos e avaliadas em uma primeira fase, até o sábado (2). 34 grupos — 24 da Júnior e 10 da Sênior — foram selecionados para a final. Os cinco melhores de cada modalidade foram premiados na madrugada desta segunda-feira (4).

As provas ocorreram no Ginásio Poliesportivo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e no CTG Sentinela da Querência, que promove o evento. O festival voltou a Santa Maria depois de cinco anos — três edições não ocorreram e duas foram em Restinga Seca.

Nas Danças Tradicionais, os participantes são avaliados nos quesitos de correção coreográfica, harmonia e interpretação. Na fase final, o regulamento previu ainda a apresentação de uma Dança Campesina. Além disso, os grupos apresentaram coreografias próprias de entrada e saída, geralmente contando sobre uma história da região da sua região. O concurso ainda contemplou a Dança Gaúcha de Salão e a Chula.

Entidade tetracampeã

É a quarta vez que o CPF Piá do Sul vence a competição. O feito já tinha se repetido em 2007, 2008 e 2012. Desta vez, a temática escolhida para apresentação foi Prosa de Lenços, uma homenagem ao acessório indispensável para a pilcha gaúcha.

Leônidas Augusto da Silva, 1º Peão Farroupilha do RS e um dos autores da proposta, afirma que a temática foi pensada para transmitir orgulho e pertencimento, abordando as cores do lenço e seus significados:

— Ele (o lenço) que vem com o gaúcho no peito há muito tempo. A gente sempre carregou conosco como símbolo de liberdade, como símbolo de bravura, de respeito e, principalmente, de amor às nossas tradições e ao nosso chão que nos viu nascer. Essa coreografia mostrou para a gente um pouco do lado maragato, do lado chimango, farroupilha.

O grupo está sob responsabilidade técnica do casal de instrutores Fábio Rosso e Liziane Bohrer.

Veja o resultado final da 21ª edição do Juvenart

Sênior

1º lugar : CPF Piá do Sul, de Santa Maria

: CPF Piá do Sul, de Santa Maria 2º lugar: CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha

CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha 3º lugar : CTG Estância da Serra, de Osório

: CTG Estância da Serra, de Osório 4º lugar : CTG Aldeia dos Anjos, de Gravataí

: CTG Aldeia dos Anjos, de Gravataí 5º lugar: CTG M’bororé, de Campo Bom

Júnior

1º lugar : CTG Sinuelo do Pago, de Uruguaiana

: CTG Sinuelo do Pago, de Uruguaiana 2º lugar : CTG Laço Velho, de Bento Gonçalves

: CTG Laço Velho, de Bento Gonçalves 3º lugar : CTG Sentinela da Querência, de Erechim

: CTG Sentinela da Querência, de Erechim 4º lugar : CTG Sentinelas do Pago, de Marau

: CTG Sentinelas do Pago, de Marau 5º lugar: CTG João Sobrinho, de Capão da Canoa



