Dividiu opiniões
Como Dominguinhos do Estácio teve a voz recriada por inteligência artificial em canção que concorre a samba-enredo da Viradouro

Canção que tem Marcelo Adnet como coautor é uma das favoritas para representar a escola de samba no Carnaval do Rio em 2026

Frederico Feijó

