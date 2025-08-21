Como Dominguinhos do Estácio teve a voz recriada por inteligência artificial em canção que concorre a samba-enredo da Viradouro

Dominguinhos do Estácio, que morreu em 2021, teve a voz recriada em novo samba-enredo para a Viradouro. Andréa Graiz / Agencia RBS

Um dos sambas que concorrem a hino da Unidos do Viradouro no Carnaval do Rio de 2026 chamou atenção porque entre as vozes que gravaram a obra está a de Dominguinhos do Estácio, morto em 2021, aos 79 anos. Um dos grandes nomes do Carnaval carioca, o intérprete volta a ser ouvido depois de quatro anos por meio de inteligência artificial (IA), em gravação autorizada pela família. A iniciativa é inédita na festa e movimentou o meio carnavalesco.

A escolha de Dominguinhos tem ainda mais peso porque ele foi parceiro de longa data de Mestre Ciça, tema do enredo Pra Cima, Ciça!. Os dois dividiram inúmeros desfiles e histórias na avenida, o que reforça a homenagem ao mestre de bateria, primeiro do Grupo Especial a ser reverenciado em vida, com 55 Carnavais no currículo.

Emoção no estúdio

O processo misturou tradição e tecnologia. O samba nasceu do jeito tradicional, ao redor da mesa. Depois, começou a fase experimental: dezenas de registros antigos de Dominguinhos alimentaram um sistema de inteligência artificial.

Pitty de Menezes, da Imperatriz Leopoldinense, estudou os trejeitos, pausas e a respiração do intérprete e gravou as linhas vocais como imitação. O trabalho contou também com Marcelo Adnet, um dos compositores, que ajudou na reprodução de estilos e vozes. Marcelo Bertolo, outro dos autores, explica:

— Fiquei uma semana e meia, mais ou menos, alimentando o aplicativo para ir pegando o timbre. Só que aí ele só pega o timbre, e alguém tem que cantar parecido. Aí veio a parte artesanal.

Com o timbre ajustado, o software aplicou a forma de cantar de Dominguinhos, deixando a gravação idêntica à voz original.

— Todo mundo chorou no estúdio. Foi um momento de muita emoção — relatou Bertolo.

"Afago no coração", diz filha do cantor

A repercussão, no entanto, dividiu opiniões. Muitos se emocionaram com a lembrança e elogiaram a homenagem; outros consideraram apelativo usar inteligência artificial em uma disputa que, por tradição, é vencida no gogó da quadra. A família, comunicada durante todo o processo, aprovou o resultado.

— Parecia que ele estava aqui pertinho da gente. Foi um afago no coração — conta Livian Ferreira, filha do intérprete.

O samba é apontado como um dos favoritos no concurso da Viradouro, mas a voz de Dominguinhos ficará restrita à gravação divulgada nas redes e apresentada à escola. Pelas regras, os sambas precisam ser defendidos ao vivo na quadra, apenas com cantores, cavaquinho e violão. Alex Faab, diretor de Carnaval da Viradouro, resume:

— O que vale para a gente é o conteúdo da obra, sua relação com o enredo e a forma como ela se apresenta na quadra. A criatividade é bem-vinda, mas a escolha é feita com base na qualidade da obra.

Parceiro de Dominguinhos, Mestre Ciça (foto) é tema do samba-enredo "Pra Cima, Ciça!". Viradouro / Divulgação

Ex-Fundo de Quintal lançou disco com IA

O uso da inteligência artificial para devolver a voz a sambistas não é exclusivo da disputa da Viradouro.

Cleber Augusto, ex-integrante do grupo Fundo de Quintal, que perdeu a voz há mais de duas décadas em razão de um câncer na garganta, lançou recentemente um álbum inédito com apoio de softwares.

A tecnologia foi usada com gravações antigas e contou com a ajuda de Alexandre Marmita, de timbre semelhante. O disco Andanças reuniu 13 regravações de clássicos e uma faixa inédita, Ímã, composta há mais de 20 anos e resgatada de uma fita cassete. Na ocasião do lançamento do álbum digital, Cleber Augusto afirmou:

— A voz é a alma da música, e a IA me permitiu manter a essência da minha interpretação. O resultado final é surpreendente. A emoção e a mensagem das músicas continuam intactas.

Cleber Augusto, que perdeu a voz em razão de um câncer na garganta, lançou álbum inédito com apoio de softwares. Thaty Aguiar / Divulgação

Quem foi Dominguinhos do Estácio?

Domingos da Costa Ferreira, o Dominguinhos do Estácio, foi uma das vozes mais marcantes do Carnaval carioca. Nascido no Rio de Janeiro em 1941, iniciou sua trajetória na Unidos de São Carlos, depois Estácio de Sá, e logo se destacou pelo timbre grave e cheio de emoção.

Na Imperatriz Leopoldinense, conquistou títulos como intérprete em 1980, 1981 e 1989, antes de ser a voz do campeonato da Estácio em 1992. Em 1997, brilhou novamente como cantor e compositor do samba campeão da Viradouro, em desfile dirigido por Joãosinho Trinta. Também passou pela Grande Rio e voltou tanto à Imperatriz quanto à Viradouro em diferentes momentos da carreira.

Reconhecido pelo carisma e potência vocal, recebeu prêmios como o Estandarte de Ouro e o Tamborim de Ouro, além de gravar álbuns como Bom Ambiente, Gosto de Festa, Mar de Esperança e Minha Devoção. Mesmo com a saúde fragilizada, seguiu participando de shows e gravações até pouco antes de morrer, em 2021, aos 79 anos, em Niterói.

Letra do samba-enredo "Pra Cima, Ciça!"

Autores: Claudio Mattos, Renan Gêmeo, Rodrigo Gêmeo, Lucas Neves, Rodrigo Rolla, Ronaldo Maiatto, Bertolo, Silvio Mesquita, Marcelo Adnet e Thiago Meiners

Intérpretes: Pitty de Menezes e Dominguinhos do Estácio (voz recriada por IA)

Eu vi... a vida pulsar como fosse canção

Milhões de compassos pra eternizar

Em cada batida do meu coração

O som que reflete o seu batucar

Lá, onde o samba fez berço, do alto do morro

Um menino orgulha Ismael, bicho novo

Forjado nas garras do velho leão

Contam, no Largo do Estácio, o destino em seu passo

Que fez pouco a pouco uma chama acender

Traz surdo, tarol e repique pro mestre reger

Quando o apito ressoa parece magia

Num trem caipira, no olhar da baiana

Medalha de ouro, suingue perfeito

Que marca no peito da escola de samba

Se a vida é um enredo, desfilou outros amores

Maestro fez do couro sinfonia

Na ousadia dos seus tambores

Peça perfeita pra me completar

Feiticeiro das evocações

Atabaque mandou te chamar

Pra macumba jogar poeira

Firma a caixa pra resistir

O nome de Moacyr é legado do Mestre Caveira

Sou eu, mais um batuqueiro a pulsar por você

Ciça, gratidão pelas lições que eu pude aprender

E hoje aos teus pés somos todos um nessa avenida

Num furacão que nunca vai ter fim

Nossa história não encontra despedida