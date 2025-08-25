Cultura e Lazer

Com presença do Batman
Notícia

ComicCon RS retorna a Porto Alegre levando mais de cinco mil pessoas para celebrar a cultura pop: "Sensação de pertencimento"

Em dois dias, evento entregou atividades dedicadas a quadrinhos, cinema, séries, dublagem, k-pop, cosplay e games

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS