Cartunista Jaguar, um dos fundadores do Pasquim, morre aos 93 anos

O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu neste domingo (24) aos 93 anos. Um dos fundadores do Pasquim, jornal que enfrentou a ditadura militar, estava internado no Copa D'Or, no Rio de Janeiro, com pneumonia há três semanas. As informações são do O Globo.
No mês de julho, Jaguar participou de um ensaio em celebração ao centenário do jornal O Globo, quando deu sua última entrevista:
— Tive uma vidinha boa. Não me aprofundava em meditações, ia vivendo o momento.
Jaguar era história
Nascido em 29 de fevereiro de 1932 no Rio de Janeiro, Jaguar começou sua carreira como desenhista na revista Manchete em 1952.
Seu famoso pseudônimo foi adotado por sugestão do cartunista Borjalo. Na época, Jaguar trabalhava no Banco Brasil, como um subordinado do cronista Sérgio Porto, que o convenceu a não abandonar seu emprego para dedicar-se exclusivamente à carreira no humor.
Fundação do Pasquim
Foi junto de Sérgio Cabral — jornalista e pai do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho — e Tarso de Castro que Jaguar alcançou o ápice da sua carreira quando fundou o Pasquim, em 1969.
O jornal marcou época na imprensa alternativa ao combater a ditadura militar e foi fundamental na formação de diversos expoentes do jornalismo e da arte brasileira.
O nome foi ideia de Jaguar, que, inclusive, desenhou o símbolo do Pasquim, o ratinho sacana Sig, inspirado em Sigmund Freud, oriundo de uma piada que arrancava risadas na época: “se Deus havia criado o sexo, Freud criou a sacanagem”. Jaguar foi o único da formação original do jornal a estar presente até a última edição do Pasquim, em novembro de 1991.