Cartunista Jaguar, um dos fundadores do Pasquim, morre aos 93 anos

Foto de Jaguar em 1991. CARLOS CHICARINO / ESTADÃO CONTEÚDO

O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu neste domingo (24) aos 93 anos. Um dos fundadores do Pasquim, jornal que enfrentou a ditadura militar, estava internado no Copa D'Or, no Rio de Janeiro, com pneumonia há três semanas. As informações são do O Globo.

No mês de julho, Jaguar participou de um ensaio em celebração ao centenário do jornal O Globo, quando deu sua última entrevista:

— Tive uma vidinha boa. Não me aprofundava em meditações, ia vivendo o momento.

Jaguar era história

Nascido em 29 de fevereiro de 1932 no Rio de Janeiro, Jaguar começou sua carreira como desenhista na revista Manchete em 1952.

Seu famoso pseudônimo foi adotado por sugestão do cartunista Borjalo. Na época, Jaguar trabalhava no Banco Brasil, como um subordinado do cronista Sérgio Porto, que o convenceu a não abandonar seu emprego para dedicar-se exclusivamente à carreira no humor.

Leia Mais Morre o pianista gaúcho Miguel Proença, aos 86 anos

Fundação do Pasquim

Foi junto de Sérgio Cabral — jornalista e pai do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho — e Tarso de Castro que Jaguar alcançou o ápice da sua carreira quando fundou o Pasquim, em 1969.

O jornal marcou época na imprensa alternativa ao combater a ditadura militar e foi fundamental na formação de diversos expoentes do jornalismo e da arte brasileira.