Aquece Festival de Cinema de Gramado: os destaques e quais os favoritos ao Kikito; assista 

O 53º Festival de Cinema de Gramado termina neste sábado (23) com a cerimônia de premiação no Palácio dos Festivais. Em uma edição especial do videocast Escolhe o Filme, em parceria de GZH e ATL TV, os comunicadores Babi Bitencourt e Leo Oliveira fazem o aquecimento para a grande noite e recebem o colunista de séries e filmes de GZH, Ticiano Osório, para um papo sobre os destaques desta edição quais os favoritos ao Kikito.