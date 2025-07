Morre a jornalista Deborah Dumar, aos 68 anos

A jornalista Deborah Dumar morreu na quarta-feira (2) no Rio de Janeiro , aos 68 anos. Ela estava internada no Hospital Israelita Albert Sabin e foi vítima de uma infecção pulmonar grave, "que evoluiu rapidamente", informou a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em nota.

Deborah foi referência na cobertura cultural. Iniciou a sua trajetória como repórter do Caderno B no Jornal do Brasil. No veículo carioca, passou a atuar como crítica posteriormente.