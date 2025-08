Juvenart começa nesta quarta-feira com participação de 3,5 mil jovens competidores

CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, foi o vencedor da última edição, em 2024. Deivis Bueno / Estampa da Tradição

Começa nesta quarta-feira (30), em Santa Maria, a 21ª edição do Concurso Estadual de Danças Tradicionais da Categoria Juvenil, o Juvenart. O evento, que é o maior do gênero no Rio Grande do Sul, retorna à cidade após cinco anos

São esperados cerca de 3,5 mil jovens competidores com até 18 anos de idade. Além de representantes de diversos municípios gaúchos, o Juvenart também atrai participantes de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

O principal destaque da programação é a Dança Tradicional Gaúcha, que contará com 140 grupos na disputa. Desses, 32 serão selecionados para a fase final, marcada para domingo — quando os cinco melhores serão premiados nas modalidades Júnior e Sênior.

As apresentações de dança iniciam às 12h30min desta quarta, no Ginásio Polivalente do Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no bairro Camobi, zona leste da cidade.

Até domingo (3), as provas estão divididas em blocos pela manhã, tarde e noite. Já as competições de Chula e Danças Gaúchas de Salão ocorrem no CTG Sentinela da Querência, também no mesmo bairro.

Segundo Arion Pilla, coordenador do Juvenart, o número de inscritos superou as expectativas mais uma vez. Ano passado, na edição de prata do concurso, foi a primeira vez que o número de inscritos superou os cem.

— São 21 anos de Juvenart. Para nós, o destaque foi ter voltado para Santa Maria, depois desses anos. Somos gratos a todos que nos abraçaram — afirma.

Como funciona a competição

Na modalidade Júnior, competem grupos menores ou em processo de retomada, enquanto a Sênior reúne os mais consolidados. Durante as apresentações, os grupos apresentam coreografias de entrada e saída, montadas exclusivamente para cada equipe, além das danças tradicionais sorteadas previamente.

Mantendo o modelo implantado no ano passado, o evento inclui ainda uma Dança Campesina, exclusiva para os grupos finalistas.

Todos são avaliados nos quesitos de Harmonia, Interpretação e Correção Coreográfica, além do uso correto da indumentária típica gaúcha.

No ano passado, o campeão da modalidade Sênior foi o CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha. Foi a quarta vez que a entidade ganhou o título.

