Juiz nega ação da prefeitura de Novo Hamburgo contra Léo Lins por piadas ofensivas

O juiz Daniel Pellegrino Kredens, da 4ª Vara Cível de Novo Hamburgo, negou a ação indenizatória movida pela prefeitura contra o humorista Léo Lins. A cidade do Vale do Sinos buscava a condenação do artista ao pagamento de R$ 500 mil, alegando que seu show de stand-up continha "piadas ofensivas a diversas minorias", que "ridicularizava" Novo Hamburgo, supostamente difamando autoridades locais.