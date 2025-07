Grupo RBS marca presença na Fenadoce 2025 com programação especial

O público ainda poderá acompanhar uma edição especial do Jornal do Almoço Bem Pra Ti, da RBS TV.

Reafirmando seu compromisso com a comunidade e o desenvolvimento da região, o Grupo RBS participa da 31ª edição da Fenadoce, em Pelotas, entre os dias 16 de julho e 3 de agosto, com a Casa RBS, espaço exclusivo para interação. O público ainda poderá acompanhar transmissões ao vivo da Rádio Gaúcha e da Atlântida, além de uma edição especial do Jornal do Almoço Bem Pra Ti, da RBS TV, diretamente do evento.