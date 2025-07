"Predinhos pelo RS": artista desenha um prédio de cada cidade do Estado; saiba se o seu município foi retratado

Bruno Lorenz começou o projeto na metade de 2024. Bruno Lorenz / Arquivo Pessoal

Em cerca de 30 minutos, uma construção de alguma cidade do Rio Grande do Sul torna-se traços pretos e coloridos sobre um papel. Por trás da arte, está Bruno Lorenz, de 35 anos, que quer desenhar pelo menos um prédio ou casa de cada um dos 497 municípios gaúchos. Até o momento, 50 já foram contemplados.

Para definir qual será a cidade da vez, o artista faz um sorteio em uma "roleta" online. Escolhida, é hora de selecionar a construção a ser desenhada e, para isso, ele também conta com o apoio da internet:

— Eu navego pelo Google Maps (mapa digital criado pelo Google) e pego uma casa que às vezes não é nem esteticamente o que entendemos por bonita, ela é só curiosa, tem uma cor interessante, tem um formato interessante… isso que me motivou. No meio desse processo, eu comecei a divulgar esses desenhos e é muito interessante que, às vezes, chega nas pessoas que têm alguma ligação com a casa.

Ou seja, as construções escolhidas não costumam ser as mais conhecidas da cidade.

Em alguns casos, os municípios são tão pequenos que não têm registro no Street View, um recurso do Google Maps que permite "visitar" uma rua virtualmente. Quando isso acontece, Bruno vai atrás de mais imagens na internet.

Os predinhos

Os traços, em sua maioria, são feitos em aquarela. E os papéis variam: desde os próprios para aquarela até embalagens, papelão e cartão postal. Para o artista, a iniciativa – que ganhou o nome de Desenhando o RS – permite justamente experimentar diferentes técnicas e aprender “coisas no meio do caminho”, sem uma periodicidade exata.

Mas não foi com esse projeto que Bruno começou a rabiscar os "predinhos", como chama, por serem pequenos desenhos. O artista, nascido em São Leopoldo, criado em Montenegro e, há pouco menos de uma década, morador de Porto Alegre, é formado em Design. Durante a faculdade, acabou se distanciando da arte dos desenhos, mas, em 2022, a retomou como hobby. Ele se inspirou em um movimento que incentiva as pessoas a caminharem pelas cidades e a desenharem o que encontram pelo caminho.

— Eu sempre gostei de caminhar. Então eu ficava caminhando por Porto Alegre, desenhando qualquer predinho que eu encontrava. Não era “só vou desenhar predinho turístico”, nem nada. Eram uns predinhos bem singelos, desenhava eles e tudo mais. Eu criei a página "Uns Predinhos" para divulgar esses desenhos — lembra o artista, que compartilha o trabalho em @unspredinhos nas redes sociais.

Com pedidos de encomendas, o hobby virou trabalho e permitiu a Bruno se conectar também às histórias dos lugares que as pessoas pediam que desenhasse.

Na metade de 2024, surgiu o Desenhando o RS. E Bruno tem uma meta ousada: conseguir visitar uma cidade a cada 50 desenhadas. Esse objetivo foi cumprido após ele fazer o 50º desenho, quando foi a Santa Maria:

— Realmente viajei até a cidade, passei o dia lá desenhando e tal, até contei em um dos vídeos (veja abaixo).

Conhecer as histórias

Em meio a tantas cidades já contempladas, há aqueles desenhos que chamam mais a atenção de Bruno, justamente quando conseguem chegar em alguma pessoa ligada à casa retratada. Foi o caso de São José do Ouro, cidade no norte do Estado. No vídeo que publicou (confira abaixo), houve vários comentários sobre uma professora já falecida que havia morado no local desenhado. O artista conta que o filho dela chegou a entrar em contato com ele.

— Acho que é mais ou menos essa a motivação: de entender as histórias das casas, por que elas são assim, quem construiu, quem viveu ali, uma coisa meio nessa perspectiva — resume.

Em nenhum dos 50 desenhos, Bruno conhecia a história dos "predinhos" de antemão.

O artista tem planos de fazer uma exposição com as futuras 497 artes. Ele pensa também em abrir um financiamento coletivo para conseguir visitar mais cidades.

