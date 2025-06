O picadeiro já está montado, e as cortinas estão prestes a se abrir. Há trapézio, palhaço, globo da morte e, desta vez, também roda-gigante. E, especialmente na abertura desta quinta-feira (5), haverá mais de 600 drones.

Comandado pelo ator Marcos Frota, o Mirage Circus retorna a Porto Alegre, com uma sessão especial de abertura para convidados na noite desta quinta. Na sexta-feira (6), será realizada a primeira apresentação para o público geral, às 20h.

Novamente, o circo está instalado em frente ao Estádio Beira-Rio, na Av. Padre Cacique, 1.359, com apresentações de terça a domingo e em feriados (veja o serviço completo ao final da matéria).

No retorno à capital gaúcha, o Mirage agraciará os porto-alegrenses com um show gratuito de pirotecnia na Orla do Guaíba. A partir das 19h, 600 drones equipados com luzes LED formarão desenhos, palavras e figuras coreografadas no céu. O espetáculo será conduzido pela Flywork Drone Show.

— É uma maneira de celebrar o início da nossa temporada, de saudar o público de Porto Alegre e de marcar a nossa chegada — sublinha Sócrates Fernando, diretor de comunicação e marketing do Mirage Circus.

Nesta nova temporada em Porto Alegre, o circo retorna renovado. Segundo Sócrates, há novas atrações, uma nova produção artística e novos figurinos. Ele ressalta que os números mais tradicionais foram mantidos, como a condução do divertido Palhaço Potato.

Meu coração é gaúcho. Quero que as pessoas sintam orgulho de um circo que é brasileiro, com gestão profissional e uma equipe apaixonada. MARCOS FROTA

Outra atração preservada é o trapézio, que, desta vez, será apresentado como trapézio duplo. Considerado um dos números mais emblemáticos do circo, o globo da morte também segue na programação – agora com o acréscimo de mais pilotos de motocross freestyle, realizando saltos de mais de 20 metros de distância.

— Um desses pilotos é o renomado Nicolas Ferreira, que trocou o esporte pela arte. Depois de disputar vários campeonatos internacionais de motocross, hoje integra o elenco artístico do Mirage Circus — acrescenta Sócrates.

Outra novidade desta temporada será visível de longe, já na parte externa do circo: a Gigante Mirage. Trata-se de uma roda-gigante com 40 metros de altura. No topo da estrutura, o público poderá apreciar uma vista panorâmica do Guaíba e da cidade.

A roda-gigante funcionará todos os dias, com um horário um pouco mais estendido do que o dos espetáculos do circo. Ela poderá ser aproveitada antes ou depois das apresentações – independentemente de o público assistir ou não a uma sessão.

Coração gaúcho

A previsão é que o Mirage permaneça na capital gaúcha até o final de julho, mas, dependendo das circunstâncias, a estadia pode se estender. Em sua última passagem por Porto Alegre, em 2023, o circo ficou quatro meses na cidade e atraiu mais de 200 mil espectadores.

Entre os administradores do Mirage, há consenso de que a temporada na capital é o maior case de sucesso do circo até hoje — feito que esperam repetir.

— A primeira temporada em Porto Alegre foi tão incrível que consolidou o Mirage como o projeto mais importante do país hoje no segmento circense. Foi o grande passaporte para que o Mirage se transformasse no que é hoje — destaca Marcos Frota. — Estamos voltando com a expectativa de retribuir aquele abraço que recebemos do povo gaúcho quando estivemos aí.

Sócrates frisa que a temporada de 2023 ficou marcada por acontecimentos que “não estavam no script”, mas que acabaram intensificando ainda mais a conexão entre o circo e o público gaúcho. Aquele período também foi marcado por chuvas intensas no Estado, ocasião em que o Mirage promoveu espetáculos arrecadando alimentos para famílias afetadas.

— Não foi algo planejado, mas foi recebido pelo público com muito carinho, o que fortaleceu ainda mais a nossa passagem por Porto Alegre — afirma Sócrates.

Marcos Frota corrobora:

— Meu coração é gaúcho, então estou muito feliz por podermos nos apresentar novamente em Porto Alegre. Quero que as pessoas sintam orgulho de um circo que é brasileiro, com gestão profissional e uma equipe apaixonada.

Serviço