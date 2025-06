"Potter Entrevista" é a nova atração das noites de sábado na rádio Gaúcha

Luciano Potter estreia o "Potter Entrevista" neste sábado (28) na rádio Gaúcha. O Clube / Divulgação

Um espaço de conversa franca com personalidades do Rio Grande do Sul e do país para trocar ideias e arejar a mente. Esta é a proposta de Potter Entrevista, projeto do comunicador Luciano Potter, que estreia neste sábado (28), às 20h, na rádio Gaúcha.

No primeiro episódio, o bate-papo é com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que fala sobre enchente, eleições presidenciais, vida privada e sexualidade.

A cada semana, Potter recebe um novo convidado para uma entrevista pautada pelo jeito leve e curioso que ele consolidou ao longo de 25 anos atuando em rádio. Em uma época em que muitos não se abrem a quem pensa diferente, o convite é ouvir pessoas relevantes, com diferentes perspectivas, e que provoquem a refletir sobre assuntos do momento e grandes temas universais.

Proposta é ser plural, diz comunicador

Gravado no Auditório Araújo Vianna, o programa marca a parceria entre o comunicador e o Grupo RBS para desenvolver novos projetos e formatos.

— A proposta é ser plural. Mas não plural de brincadeirinha. É ouvir todo mundo mesmo. E dentro de um ambiente confortável para quem sentar para conversar comigo. E ser confortável não é fugir de espinhos, só tratar eles com mais tranquilidade. É mostrar que todo mundo é humano, tem história e está realizando algo, seja lá o que for. E tudo isso num lugar de energia bonita como o Araújo Vianna, uma salinha lá atrás, que dá intimidade e vontade de conversar, entrevistar e ouvir as pessoas — afirma Potter.