"Não cabe ao Ministério Público definir o que deve ser dito", afirma Hélio de la Peña sobre Léo Lins

— Se o cara está em um ambiente que é arte, é diferente do ambiente que é a realidade. Se o cara faz aquele tipo de pronunciamento em um condomínio, na rua, num estádio de futebol, é completamente diferente de o cara falar isso num teatro, sabe? Onde as pessoas deliberadamente foram lá sabendo o que vai acontecer — analisou De la Peña.

— Usando o exemplo do Poderoso Chefão. A gente vai assistir ao filme e, de certa forma, fica admirado e meio que torcendo para os gângsteres. Isso não me torna favorável à ação da máfia no dia a dia, na vida real. Uma coisa é o que acontece no filme, outra coisa é o que acontece na vida real, sabe? E aí na vida real você tem de tomar as atitudes cabíveis.