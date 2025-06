João Carlos Castanha é um celebrado artista da noite porto-alegrense. Camila Hermes / Agencia RBS

— Poucos anos atrás, era um escândalo ter um personagem gay em uma novela. O país parava, era uma polêmica. Hoje, estamos em uma crescente, em uma evolução. E a grande incentivadora disso tudo foi a televisão. Espero que, em breve, todo mundo seja visto como igual — diz o ator João Carlos Castanha, 64 anos, que também é um lendário performer de casas noturnas voltadas ao público LGBT+ de Porto Alegre, criando, por exemplo, a aclamada Maria Helena Castanha.

Essa reflexão do artista é de quem luta por espaço há décadas – desde os anos 1970. Na época, ele explica, não havia um palco garantido. Era preciso batalhar arduamente por cada centímetro, batendo em portas fechadas que, aos poucos, foram se abrindo. A missão era convencer as empresas de mídia e o público de que seu lugar era nos holofotes, derrubando preconceitos.

Castanha conseguiu e, inclusive, ganhou um filme que leva seu nome, lançado em 2014, com direção de Davi Pretto. A produção mistura documentário e ficção, mergulhando nos fascinantes personagens criados pelo ator e também no ser humano. O longa-metragem foi um marco para o cinema gaúcho, como apontou a crítica de Zero Hora na época: “Arrastando (tardiamente) a cinematografia local para o século 21”.

Evoluções. Essa é a palavra-chave citada por Castanha no começo do texto e foi o que o crítico Daniel Feix observou ao ver o filme sobre o artista. É o que busca, de maneira incansável, a comunidade LGBT+, inserindo-se, cada vez mais, em papéis que quebram os estereótipos construídos ao longo de muitos anos na mídia. Mas ainda é preciso muito mais – o Brasil, por exemplo, segue sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo.

Valéria Barcellos é atriz e cantora, sendo um talento do Estado prestigiado no país inteiro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Quem assina o contrato

Ainda que existam esses pontos gravíssimos que necessitam de atenção e transformação, os espaços conquistados são celebrados. E, a partir deles, as mudanças ganham força. A atriz, cantora e escritora Valéria Barcellos, de 45 anos, percebe as evoluções — inclusive, esteve no elenco da novela Terra e Paixão (2023-2024), da TV Globo, utilizando um grande alcance de audiência para apresentar seu talento:

— É bem verdade que a mídia tem nos mostrado cada vez mais, e isso é muito bom, porque normaliza a nossa presença para, depois, naturalizar. Normalizar, ou seja, colocar em uma norma, em uma regra, que estamos ali. Já o naturalizar é colocar a nossa presença como algo natural. Quando somos colocados em exposição, colocamos as pessoas em contato. E esse é o ponto principal: a convivência.

A artista detalha que essas mudanças precisam ocorrer de forma mais rápida. Segundo Valéria, há muita teoria no campo progressista, mas, na prática, o processo é excessivamente lento. Na visão dela, é necessário, inclusive, que os contratantes também sejam pessoas da comunidade LGBT+, transformando representação em representatividade. Assim, o diálogo avança para outros campos e as histórias contadas se aproximam, cada vez mais, da vida real.

— A representatividade é muito maior que a representação. A representação é simplesmente colocar uma pessoa ali, no meio artístico, transformando-a em teu mártir. Tu podes dizer: "Eu tenho uma pessoa trans aqui na minha equipe, no meu trabalho". Mas esse trabalho também tem que ser por trás das câmeras. As pessoas LGBT+ têm que ocupar os espaços, sendo desde quem abre a porta até quem assina o contrato. Esse letramento precisa acontecer, aí as coisas mudam de figura — explica a cantora e atriz.

Ela complementa:

— Mas é claro que as coisas estão mudando. Estou muito feliz, mas ainda quero mais.

Perante o público

Os artistas percebem mais espaço e segurança nos espaços midiáticos, com o desenvolvimento de personagens menos estereotipados. Antigamente, os homossexuais que se destacavam nas telas muitas vezes serviam como alvo de riso, como a Vera Verão. Foi nesta toada que Castanha criou alguns de seus personagens. Era outra época, mas essa foi a forma que o artista encontrou para se destacar.

— Os personagens, hoje, fazem parte de um contexto social, natural, sem necessariamente reforçar estereótipos. Além de ter a visibilidade, que já é algo importante por si só para a comunidade, temos esse fator de quebrar estereótipos, preconceitos, generalizações, de acordo com os perfis que a gente tinha de representação nos anos 1990, 2000 — conta o psicólogo Hamilton Kida, 37, fundador da Rainbow Psicologia, consultório especializado no público LBGT+.

O especialista, que atende na clínica há sete anos, enxerga que esses personagens colaboram, inclusive, para que a comunidade consiga se identificar e enxergar elementos de suas vidas nas obras de ficção. Continua existindo espaço para comédia, mas também para dramas, aventuras, romances e suspense. São personas complexas, envolvidas em tramas elaboradas.

Castanha exemplifica que, durante uma sessão da peça Terapia Colorida, no ano passado, na qual foi homenageado durante a montagem de Juliana Barros, houve um momento muito especial, que demonstra como a arte consegue impactar o público:

— No meio do espetáculo, uma guria se levantou chorando e se assumiu na frente dos pais. Foi uma coisa muito bonita, que realmente emocionou. Este tipo de trabalho ajuda até o jeito de as famílias olharem para os filhos. E tu, sendo LGBT+, tens vontade de se abrir para a família.

Valéria Barcellos como Luana Shine, sua personagem em "Terra e Paixão". João Miguel Júnior / Globo

Além do mês

Guilherme Gomes Ferreira, 35 anos, assistente social, professor do curso de Serviço Social da UFRGS e ativista da ONG Somos – Comunicação, Saúde e Sexualidade, enxerga que, para a naturalização da comunidade LGBT+ na mídia, ainda será necessário percorrer um longo caminho – houve avanço, mas não completo:

— No processo histórico, essas coisas vão para a frente e para trás. Lembro do casal de Torre de Babel (1998-1999), vivido pela Silvia Pfeifer e pela Christiane Torloni, que morreu em uma explosão. A sociedade não aceitou e o diretor matou as duas. Hoje, temos uma aceitação maior, mas não tão natural. Quando vemos um beijo homossexual na novela, é muito mais comum ser um selinho, mais tímido. Não vemos uma cena de sexo entre um casal LGBT+. Já de casais héteros, é normal.

É por isso que os entrevistados pela reportagem de Zero Hora concordam que é preciso haver uma conversa permanente sobre a ocupação dos espaços de direito da comunidade LGBT+. Se junho é o Mês do Orgulho, com os holofotes direcionados para as pautas da pluralidade, a batalha é para que o ano inteiro seja de respeito e igualdade. Isso inclui vigilância constante para que os direitos conquistados não sejam perdidos com uma alternância de poder, por exemplo.