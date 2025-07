FestiQueijo, Fenakiwi, Feira de Inverno, Sabores da Colônia e Festa do Pinhão: confira opções para curtir a Serra nesta semana

As cidades da Serra realizam feiras e festas, nesta semana, com programações repletas de atrações.

Confira:

Carlos Barbosa

A 33ª edição do FestiQueijo segue até 27 de julho. William Cabral/Off Photo / Divulgação

Em Carlos Barbosa, a 33ª edição do FestiQueijo segue até 27 de julho. O evento reúne 20 expositores de queijo, vinhos, espumantes e produtos típicos da região. Também estão previstos mais de 70 shows de música gaúcha, italiana, alemã, rock, sertanejo, além de DJs.

O FestiQueijo funciona nas sextas-feiras, das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. Já no domingo das 11h às 17h. Os ingressos estão disponíveis neste link e custam a partir de R$ 170. Crianças de três a oito anos pagam R$ 70 e, de nove a 12, R$ 120.

Leia Mais Primeiro final de semana do 33º FestiQueijo registra mais de 5 mil visitantes em Carlos Barbosa

Farroupilha

A 25ª Fenakiwi ocorre a partir de quinta-feira (3) no Parque Cinquentenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Em Farroupilha, a 25ª Fenakiwi ocorre a partir de quinta-feira (3) até 20 de julho, no Parque Cinquentenário. A feira multissetorial reunirá 120 expositores, além de contar com atrações culturais, shows, gastronomia típica, opções de negócios, compras e degustação de kiwi.

O evento tem entrada gratuita na quinta-feira (3) e funcionará das 17h às 22h; nas sextas-feiras, das 14h às 22h. Aos finais de semana, a entrada custa R$ 20 e no sábados, o evento funciona das 10h às 22h; domingos, das 10h às 21h.

Flores da Cunha

Um dos destaques da programação deste final de semana será o aniversário do Galito. Arquivo Terra do Galo Positiva / Divulgação

Em Flores da Cunha, a 36ª Feira de Inverno segue até 13 de julho, aos sábados e domingos, das 10h às 19h, no Parque da Vindima Eloy Kunz. O evento reúne mais de 70 expositores multissetoriais, além de um gastronomia com opções de pratos da culinária típica italiana, lanches diversos, tábuas de frios, pastel de polenta, produtos coloniais e pães assados na hora.

Um dos destaques da programação deste final de semana será o aniversário do Galito, o mascote da Feira de Inverno. Os 30 anos da mascote serão comemorados com bolo, festival infantil e presença de personagens. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Nova Petrópolis

O Festival Sabores da Colônia segue até domingo (6), na Praça das Flores. Vini Martins e Marcelo Farinha / Divulgação

Em Nova Petrópolis, o Festival Sabores da Colônia segue até domingo (6), na Praça das Flores, com entrada gratuita. A programação reúne gastronomia típica alemã, produtos coloniais, oficinas culinárias, artesanato, caminhada e diversas atrações culturais.

São mais de 30 expositores comercializando produtos coloniais de Nova Petrópolis e de outras 18 cidades do Rio Grande do Sul. Além de alimentação, conta com a venda de cervejas, espumantes e chopp.

São Francisco de Paula

A programação musical conta com show do Loubet, um dos principais nomes do sertanejo universitário atual. Divulgação / Divulgação

Em São Francisco de Paula, a 26ª Festa do Pinhão ocorre entre quinta-feira (3) e domingo (6), no novo Centro de Eventos. Com entrada gratuita, o evento contará com programação artística e opções gastronômicas feitas à base de pinhão.

Neste ano, o espaço contará com praça de alimentação, feira de negócios com produtos locais e uma área para apresentações culturais, além da tradicional distribuição gratuita de pinhão.