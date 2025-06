Descoberta nas redes sociais, flautista gaúcha é convidada para participar do Festival de Parintins: "Energia surreal"

Stefania Johnson vai defender o boi Garantido no Festival de Parintins. Stefania Johnson / Arquivo pessoal

A flautista Stefania Johnson, 27 anos, natural de Porto Alegre, está no Amazonas para integrar o elenco do boi Garantido no 58º Festival de Parintins, que começou nesta sexta-feira (27) e vai até domingo (29).

O tradicional evento folclórico, que ocorre na cidade a 370 quilômetros de Manaus, é uma disputa entre duas agremiações: a do Boi Garantido, representado pela cor vermelha, e a do Boi Caprichoso, marcado pelo azul. Um júri determina a campeã.

Stefania foi convidada para cruzar o país depois que seus vídeos tocando toadas do Garantido viralizaram nas redes sociais. Com raízes em São Jerônimo, na Região Carbonífera, a artista conheceu o universo do festival em 2019, ao fazer amizade com um grupo de parintinenses nas ruas de São Paulo.

— Tudo aconteceu por acaso. Essa é a minha terceira vez em Parintins: a primeira foi em 2022, como espectadora; em 2023, toquei na banda oficial. Agora, estou muito feliz porque retorno com uma participação ainda mais especial — conta.

Protagonismo no espetáculo

Neste ano, Stefania terá protagonismo em momentos do espetáculo, com toadas e arranjos criados especialmente para destacar o som da flauta. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas a direção do Garantido promete apresentações de forte carga emocional. Com o tema Boi do Povo, Boi do Povão, o boi vermelho tenta encerrar uma sequência de vitórias do rival Caprichoso, que não perde desde 2019.

A viagem até o coração da Amazônia foi longa. Stefania saiu de Porto Alegre, fez escala em São Paulo, seguiu para Manaus e de lá enfrentou mais nove horas de lancha até chegar ao arquipélago de Tupinambarana. Ao desembarcar na cidade de Parintins, foi recepcionada por integrantes da equipe do Garantido e passou a cumprir uma intensa rotina de ensaios.

— É uma energia surreal. Estamos ensaiando bastante. E eu tenho um sentimento de muita alegria por estar vivendo isso. Tem muita surpresa e as pessoas nem imaginam o que está por vir — afirma.

Stefania foi convidada para participar do Festival de Parintins ao publicar vídeos tocando toadas do Boi Garantido. Stefania Johnson / Arquivo pessoal

Como é o Festival de Parintins

O Festival de Parintins é um dos maiores eventos culturais do Brasil. Realizado anualmente no último fim de semana de junho, no interior do Amazonas, movimenta a cidade de cerca de 102 mil habitantes com a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso. O espetáculo combina alegorias gigantes, coreografias, música e narrativas inspiradas na cultura amazônica.

O Bumbódromo, arena com capacidade para 35 mil pessoas, se transforma no palco da competição. Reconhecida como Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a festa atrai milhares de turistas e mobiliza grandes marcas patrocinadoras, que se vestem de azul ou vermelho para homenagear os bois.

Vermelho é a cor do Boi Garantido no Festival de Parintins (na foto, a edição de 2024). Mauro Neto / Secom/Governo do Amazonas/Divulgação

Bumba-meu-boi no Rio Grande do Sul

Apesar de estar mais associada ao Norte e ao Nordeste, a tradição do bumba-meu-boi também tem presença no Rio Grande do Sul. Em São Jerônimo, o Bloco do Boi existe há mais de 80 anos. Em Encruzilhada do Sul, a festa do Bumba Meu Boi foi reconhecida em 2023 como Patrimônio Cultural Imaterial do município.

Mestre em Etnomusicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Stefania desenvolve seu doutorado na mesma universidade justamente sobre o bumba-meu-boi no RS. A manifestação mistura música, dança, teatro e religiosidade, e no Estado assume características próprias:

— Já tivemos boi em Viamão, em Porto Alegre, na Fronteira e em várias regiões do Estado, sempre trazido por pessoas do Nordeste. O boi gaúcho não tem a mesma musicalidade e as características do boi nordestino, mas carrega traços próprios, com a nossa identidade — explica.

Boi Caprichoso tem como marca a cor azul (na foto, a edição de 2024). Arthur Castro / Governo do Amazonas/ Divulgação

Como assistir ao Festival de Parintins

O festival começou nesta sexta-feira com a apresentação do Boi Garantido, que leva à arena o tema Boi do Povo, Boi do Povão, exaltando suas raízes populares e a força da comunidade. Em seguida, o Caprichoso apresentou É Tempo de Retomada, celebrando a ancestralidade e a cultura como força de cura e resistência.

Neste sábado, o Caprichoso abre a noite e o Garantido fecha. No domingo, último dia da disputa, a ordem segue igual: Caprichoso primeiro, Garantido por último. As apresentações serão transmitidas pelo canal da TV A Crítica no YouTube.

Uma comissão julgadora avalia 21 itens divididos entre os grupos musical, cênico/coreográfico e artístico. São observados critérios como apresentador, levantador de toadas, batucada, porta-estandarte, cunhã-poranga, sinhazinha da fazenda, pajé, rainha do folclore, rituais indígenas, lenda amazônica, alegorias, evolução, coreografias e galera.