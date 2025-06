Ailton Graça será homenageado no Carnaval 2026 de Porto Alegre

A escola de samba Unidos de Vila Isabel, de Viamão, homenageará o ator Ailton Graça no Carnaval de 2026 com o enredo Ninguém Pode Roubar Nossos Sonhos. Lançado oficialmente esta semana, pelas redes sociais da agremiação, o tema do desfile que será apresentado no Complexo Cultural do Porto Seco, em Porto Alegre, destaca a trajetória do artista como símbolo de resistência, fé e transformação por meio da arte.