Veja a íntegra da carta lida por Lady Gaga ao público de Copacabana

Lady Gaga leu, durante seu megashow em Copacabana, no Rio de Janeiro , uma carta em que justificou o porquê de sua demora em voltar a fazer um show no Brasil — ela cantou por aqui em 2012, e desmarcou, em cima da hora, uma apresentação em 2017.

A carta de Lady Gaga

Mas de todas as coisas pelas quais eu poderia agradecer, a que mais me toca é esta: vocês esperaram por mim. Vocês esperaram mais de 10 anos.

Talvez vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, me fortalecendo. Mas, enquanto eu me curava, algo poderoso acontecia. Vocês continuavam lá, torcendo por mim, pedindo para eu voltar quando estivesse pronta. Brasil: eu estou pronta!

Eu amo vocês. Obrigada por esperarem. Obrigada por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos. Esta noite eu quero ajudar vocês a brilhar junto comigo, quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês e se inspire com seu espírito.