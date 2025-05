Gilberto Gil e Mia Couto participarão da mesa de abertura do Festival Fronteiras nesta quarta-feira (28). Festival Fronteiras / Divulgação

Em novo formato, o Fronteiras do Pensamento promove em Porto Alegre o Festival Fronteiras, apostando no diálogo e na atração de um novo público. O que não muda é a intenção de estimular a reflexão sobre a contemporaneidade.

O evento será realizado nesta sexta-feira (30) e no sábado (31) na Praça da Matriz e no seu entorno, com oito palcos simultâneos, entre eles o Multipalco Eva Sopher e a Catedral Metropolitana. Os diálogos e entrevistas envolverão 40 pensadores de língua portuguesa.

Antes, na quarta-feira (28), haverá uma avant-première: uma conversa entre o cantor Gilberto Gil e o escritor e biólogo moçambicano Mia Couto mediada pela comunicadora Mariana Ferrão no Palco Arena, entre o Theatro São Pedro e o Palácio da Justiça, na Rua General Câmara. Será uma amostra de luxo do caminho pelo qual o evento quer seguir: o do diálogo.

Cultura, arte e pensamento

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelo site ou no ponto de venda na Unisinos Porto Alegre (veja detalhes ao final). Haverá também atrações gratuitas.

— O Fronteiras sempre foi feito com conferências, um ciclo de altos estudos, mas tinha um perfil mais formal, acadêmico. Não tinha o diálogo, o contraditório — explica o curador do evento, Fernando Schüler. — Já no Festival ninguém vai dar conferência: a ideia é justamente fortalecer o diálogo. Inclusive, nosso pedido para os participantes é que não venham com nada muito preparado. A ideia é produzir uma reflexão a partir do momento.

Haverá diálogos, por exemplo, entre Christian Dunker e Ana Suy; Malu Gaspar e Pedro Bial; Leandro Karnal e Maria Homem; Mia Couto e Itamar Vieira Jr.; Sidarta Ribeiro e Fernando Gabeira; Eduardo Bueno e Marcelo Rubens Paiva; Lázaro Ramos e Marcelo Tas; Drauzio Varella e Mariana Ferrão; e Diana Corso e Claudia Tajes. Os encontros serão realizados na sexta e no sábado, das 9h às 18h.

O curador adjunto Felipe Pimentel observa que a lista de convidados foi montada a partir dos três conceitos que movem o festival: cultura, arte e pensamento.

— Juntamos pensadores das mesmas áreas que não pensam a mesma coisa, mas também não pensam coisas totalmente opostas. Nosso objetivo é tirá-los da zona de conforto no sentido de provocar as pessoas a pensar juntas. Afinal, estamos trazendo nomes que mobilizam as pessoas.

Arena do Festival Fronteiras receberá conversa entre Gilberto Gil e Mia Couto. Tiago Antoniazzi / Divulgação

Experiência imersiva

O evento chega com a ideia de ser mais aberto para a troca de ideias e mais diverso em termos de linguagens, dando destaque para uma experiência imersiva — que, segundo os organizadores, é cada vez mais necessária, principalmente após os tempos pandêmicos.

A mudança é fruto de uma observação dos organizadores sobre como a internet transformou a forma das pessoas se relacionarem desde 2006, quando começou o Fronteiras do Pensamento. Por isso, a decisão de fazer algo mais interativo, como diz Pimentel:

— Uma palestra as pessoas assistem e vão embora. Isso tem seu valor (o formato segue ocorrendo em São Paulo), mas começamos a sentir a necessidade de oferecer outro tipo de experiência, como a de um festival, com várias atividades ocorrendo ao mesmo tempo. O público pode escolher aonde quer ir.

Sessões de autógrafos

A parte gratuita da programação inclui atrações musicais, saraus, exposições, gastronomia, lançamento de livros e sessões de autógrafos. Grandes nomes da cultura e do pensamento como Itamar Vieira Junior, Martha Gabriel, Jeferson Tenório, Fabrício Carpinejar, Lira Neto, Maria Homem, Eduardo Giannetti, Natalia Timerman, Marcelo Rubens Paiva e Lázaro Ramos estarão no estande da Livraria da Travessa instalado em frente à Catedral.

Schüler afirma que a ideia é ver como o público reage ao novo formato do evento:

— Se houver boa recepção, podemos fazer mais edições. Porto Alegre sempre teve tradição de grandes encontros culturais. Um festival como esse tem tudo para se repetir, posicionando a cidade como um centro de bons debates na cultura brasileira.

Novo formato do Fronteiras em Porto Alegre privilegia o diálogo, afirma o curador Fernando Schüler. Camila Hermes / Agencia RBS

Como adquirir ingressos

Os ingressos para o Festival Fronteiras podem ser adquiridos online no site do evento ou presencialmente no campus Porto Alegre da Unisinos, na recepção da Torre Educacional (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1.600 — Boa Vista). O horário de venda é das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. A programação completa também pode ser conferida no site.