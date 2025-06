Quem é Pirulla, youtuber que sofreu AVC e está na UTI

Pirulla cursou a faculdade de Biologia no Mackenzie, em São Paulo. Em seguida, fez mestrado e doutorado em Zoologia pela Universidade de São Paulo (USP), onde defendeu a tese "Revisão da família Baurusuchidae e seu posicionamento filogenético dentro do clado Mesoeucrocodylia", na qual se dedicou a estudar um grupo de répteis pré-históricos . Simultaneamente, já trabalhava como professor.

Em julho de 2019, junto com Gilmar Lopes, do site de verificação de fatos E-farsas, lançou o quadro "Fake em Nóis" no canal MOV.show, da produtora de vídeos MOV, no portal UOL.