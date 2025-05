A origem do termo "nerd" não é unanimidade. Mas é concreto que Theodore Geisel, o Dr. Seuss, em seu livro infantil If I Ran the Zoo (1950), apresentou um personagem meio esquisitão e zangado chamado Nerd. Acredita-se, então, que, com fama do autor nos Estados Unidos, a palavra se popularizou e virou gíria.