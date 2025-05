John Cena conta que o diagnóstico de câncer foi "preocupante" e dá recado para outros homens

John Cena contou que diagnóstico o obrigou a mudar o estilo de vida. PUNIT PARANJPE / AFP

O ator e lutador da World Wrestling Entertainment (WWE) John Cena, 48 anos, foi diagnosticado com câncer de pele e precisou passar por duas remoções de manchas cancerígenas. Segundo ele, a descoberta o obrigou a mudar o estilo de vida.

A primeira mancha na pele de Cena foi descoberta no músculo peitoral esquerdo durante uma consulta de rotina com o dermatologista. Ela foi removida e encaminhada para exames. A segunda mancha foi notada um ano depois, no músculo trapézio superior esquerdo.

"Recebi o telefonema duas vezes: 'Ei, você precisa voltar, porque a biópsia identificou câncer'", lembra Cena, em entrevista ao USA Today. "Essa informação é preocupante, e naquele momento me motivou a mudar de vida."

Uso de protetor soltar

O homem, que foi 17 vezes campeão mundial da WWE, contou que sempre "negligenciou" protetores solares. Com o diagnóstico, adicionou o uso do produto à sua rotina diária, como uma forma de demonstrar "gratidão" após o susto com o câncer. Agora, Cena é, inclusive, o rosto de uma nova campanha da Neutrogena.

"Cuidado com a pele é um termo e um assunto mais palatável e aceito entre as mulheres", contou ele. "Os homens, especialmente, estão se tornando mais conscientes do autocuidado... Só acho que precisamos tornar isso mais comum."

Segundo a Academia Americana de Dermatologia (AAD), aos 50 anos, os homens correm um risco maior de melanoma do que as mulheres. E, em qualquer idade, os homens têm maior probabilidade de morrer de melanoma do que as mulheres.

O desconhecimento sobre os perigos do câncer de pele e a falta de uso rotineiro de protetor solar são algumas das razões levantadas pela AAD para que eles sofram com mais melanomas.

Apenas 12,3% dos homens — em comparação com 29,0% das mulheres — com 18 anos ou mais sempre usaram protetor solar ao ar livre em um dia ensolarado por mais de 1 hora em 2020, conforme o Centros de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC).

"O (uso de produtos com) FPS é mais comum no mundo feminino, e isso ocorre porque está diretamente relacionado à beleza", diz Cena.

Conselho final de John Cena para os homens

O ator não se importa com o motivo pelo qual alguém é levado a usar protetor solar — seja por beleza ou saúde —, desde que o use.

"Se alguém usa FPS porque não quer ter rugas, é como alguém que vai à academia e diz: 'Quero ficar sarado'. Mas ser sarado é essencialmente fazer escolhas mais saudáveis", explica ele. "Então você pode ir à academia por motivos estéticos, mas a recompensa do treino vai muito além da beleza estética. Acho que o FPS está na mesma linha."

Cena sabe que as pessoas precisam ser "proativas o suficiente" para fazer mudanças substanciais na rotina, mas diz que é "superfácil" ser mais consciente da pele.

"Já fiz algumas coisas bastante ambiciosas na área de força e saúde, no que diz respeito a escolhas nutricionais e regimes de treino, e isso é algo realmente complicado e difícil", diz ele. "Mas usar protetor solar é como escovar os dentes".

Sua visão para o futuro é que os homens comecem a manter um tubo de protetor solar ao lado da pasta de dente — e se lembrem de usá-lo diariamente.