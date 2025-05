A ousadia de inovar foi premiada com um clima perfeito para as atividades a céu aberto. Depois de uma semana chuvosa, Porto Alegre recebeu o sol novamente ao mesmo tempo em que abrigou, na Praça da Matriz, o Festival Fronteiras – a versão repaginada do Fronteiras do Pensamento.

Depois da avant-première na quarta-feira (28), com Gilberto Gil e Mia Couto, o evento começou na manhã desta sexta-feira (30), movimentando o coração da Capital. Pensadores da contemporaneidade se reuniram em diversos espaços para entregar diálogos – mote do evento –, mas também circulavam pelos arredores.

Eduardo Bueno, o Peninha, era um deles. O escritor, que estará presente no último dia do evento, no sábado (31), em diálogo com Marcelo Rubens Paiva e, também, sendo guia de uma visita, que promete ser inusitada, pela Catedral Metropolitana, foi sentir o clima do festival nesta sexta.

— Eu acompanho o Fronteiras desde o começo. E podia me exibir no centro do país, dizendo que vi uma palestra do Wim Wenders, do David Lynch, da Camille Paglia. Aí me perguntavam: "Onde?". Eu respondia: "Em Porto Alegre" — conta. — Agora, o festival é tão emblemático que, um ano depois da enchente, ele se abre para a praça. Os visitantes podem encontrar pessoas incríveis circulando por aqui, como o Eduardo Bueno (risos).

Esta abertura do evento citada por Peninha compreende, além das atividades pagas, que são os diálogos entre os pensadores, atrações que são gratuitas. E esta é uma novidade do Fronteiras. Então, em 2025, é possível participar e ter contato com uma série de nomes importantes sem precisar gastar nada.

Lançamentos de livros

Por exemplo, na fila para pegar um autógrafo de Itamar Vieira Jr. estava Giovanna Favetta, 27 anos, e seu companheiro, Mayke Ortega, 29. Ambos, designers, artistas, paulistas, mochileiros e fãs do autor de Torto Arado.

A dupla, que está passando um mês em Porto Alegre antes de pegar a estrada rumo ao norte do país, comemorou a coincidência de estar na cidade justamente no período do Festival Fronteiras. Juntos, pegaram autógrafos de Itamar e prestigiaram o lançamento do livro de Drauzio Varella, O Sentido das Águas. Tudo gratuito.

— Em São Paulo, estamos acostumados com eventos assim. Somos da periferia, sempre procurando essas oportunidades. Demos bastante sorte de estar por aqui e de encontrar algo assim por Porto Alegre. Conheci o festival por ser fã e seguir a banda Dingo, vim para cá querendo ver um show deles. E vai ser o encerramento do evento. Deu tudo certo — celebra Giovanna.

— Evento assim, aberto, é sempre bom, indo além das conferências pagas. E é no Centro, com muita gente passando. Várias pessoas vão acabar chegando e sendo impactadas — complementa Mayke.

Antes e agora

Gustavo Hennemann, 56, médico de Novo Hamburgo, já havia participado do Fronteiras no formato ainda de conferências. Para ele, agora, as mudanças foram bem-vindas – tanto que comprou o passaporte para estar presente nos dois dias do festival, que está espalhado pelo entorno da Praça da Matriz.

— Essa variante torna o evento mais dinâmico, mais informal. E, de certa forma, aproxima mais o público dos autores e dos debatedores. É interessante o evento buscar alternativas — salienta Gustavo, que tem interesse pelos assuntos que apontam as perspectivas de futuros e as novas tecnologias, com destaque para Martha Gabriel.

Pela praça, ainda, foi possível encontrar tours guiados, promovidos em parceria com a escola de filosofia Nova Acrópole. Durante os passeios, voluntários da instituição, especializados em arte e arquitetura, explicam o trabalho por trás dos prédios e das esculturas que circundam o Festival Fronteiras.

Além disso, nos intervalos das palestras, a Praça da Matriz recebia música gratuita – sempre em duplas, conversando com o conceito do diálogo proposto pelo evento. Uma das apresentações mais prestigiadas pelo público foi a de Paulinho Fagundes em parceria inédita com Tamiris Duarte.

— Emocionado em estar no Centro Histórico, em um reencontro de um ano depois do que tudo que a gente enfrentou. Estamos vivendo uma retomada. E a gente também teve a sorte de o dia ter sido bonito, ensolarado — salienta Paulinho. — Uma honra para a gente este público. Povo, realmente, pensador, educado.

Mensagens para o mundo

Na pracinha infantil localizada na Praça da Matriz estava a instalação Sonhar um Mundo Melhor, na qual os visitantes eram convidados a escrever ou desenhar a sua ideia para construir uma sociedade dos sonhos e pendurar para todo mundo ver. Estavam disponíveis, para quem quisesse, papéis de vários tamanhos, lápis de cor, canetas, entre outros.

No espaço, era possível ver mensagens desenhando "mais diálogo, menos guerras", "manter nas pessoas a ingenuidade de uma criança", "olhar mais humano para todos" e, também, citações como "Deus acima de tudo" e "não deveria haver guerra em nome de Deus".

A aposentada Tomeco Ilha, 64, estava passeando pelo Centro Histórico quando se deparou com o Festival Fronteiras. E, mesmo sem ter comprado ingresso para as conferências, sentiu-se atraída pelo evento. Não demorou para estar escrevendo a sua mensagem para o mundo:

— Eu acredito que o mundo precisa de mais amor ao próximo, sem guerra. Quero que as pessoas tenham esperança e paz. Espero que a minha mensagem faça diferença e que coloque quem ler para pensar no próximo. Sei que sou apenas uma pessoa, mas acredito que essa energia possa fluir.

Como adquirir ingressos

A programação do segundo dia e os ingressos para o Festival Fronteiras estão disponíveis no site do evento.