Do asfalto à estrada de terra: a experiência do turismo off-road em Cambará do Sul

O turismo de aventura cresce junto com a vontade das pessoas de sair do asfalto — literalmente. Lama, pedras soltas, curvas fechadas e caminhos que parecem inacessíveis fazem parte do trajeto de quem escolhe explorar o mundo a bordo de uma caminhonete 4x4.

É nesse cenário que atua uma das agências de viagem com foco em roteiros aventureiros. A Brasil Expedições, criada pelo empreendedor Gian Debiasi já levou mais de 5 mil pessoas por caminhos que não aparecem no GPS, em países como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia. O próximo roteiro deve cruzar a fronteira dos hemisférios, com uma rota nos Estados Unidos. Como de costume, Gian vai antes, testa tudo, mapeia cada curva e volta com um roteiro pronto.

A reportagem de GZH participou da expedição que aconteceu em Cambará do Sul, região nordeste do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. Ao longo de um fim de semana, 40 participantes, distribuídos em 14 caminhonetes, percorreram 175 quilômetros de trilhas.

Mas antes da largada, algumas instruções: é fundamental baixar a calibragem dos pneus (para não sacudir tanto e “abraçar” melhor o chão) e desligar o controle de tração e estabilidade que, numa ironia do off-road, atrapalha mais do que ajuda.

O grupo visitou o cânion Cambajuva, formado por antigas erupções de lava. O local tem aproximadamente 2 quilômetros de extensão, 1 quilômetro de largura e chega a 800 metros de profundidade. Ele está localizado a 1,2 mil metros de altitude, nas margens do Parque Nacional da Serra Geral. O nome do cânion é uma homenagem ao bambu Cambajuva, planta comum na região.

A trilha até o Cambajuva tem cerca de 14 quilômetros no total, ida e volta, e é classificada como de dificuldade moderada. No trajeto, os participantes passam por terrenos irregulares, áreas alagado e trechos de acesso limitado. Características comuns em roteiros de turismo de aventura.

— Os maiores desafios que eu encontro são os locais. Como o meu turismo é um turismo para 4x4, eu não consigo entrar em qualquer lugar. Tem lugares que têm regras ou que são parques, então a gente respeita esses locais. E eu noto que, com o decorrer do tempo, estão diminuindo os locais em que a gente consegue fazer o nosso trabalho — afirma Gian.

No fim do percurso, o que fica não é só a lama nos carros, mas a lembrança de uma experiência fora do comum.

