Com plateia lotada, Malu Gaspar e Pedro Bial debatem jornalismo e poder na abertura do Festival Fronteiras

Na manhã gelada e ensolarada desta sexta-feira (30), o público lotou o espaço instalado em frente à Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, para ouvir as reflexões de Pedro Bial e Malu Gaspar sobre jornalismo e poder. Os jornalistas abriram a programação do dia do Festival Fronteiras, evento que vai até sábado (31).

Com mediação do curador do evento, Fernando Schüler, a jornalista investigativa e o comunicador abordaram a experiência de narrar o poder no Brasil. A dupla refletiu sobre o fazer jornalístico, os bastidores da política e da mídia e como é a relação com fontes e discursos oficiais.

— Adoro ficar tentando descobrir onde estão tentando me enganar — relatou Malu.

A jornalista afirmou que a imparcialidade absoluta idealizada não existe, já que o jornalista carrega suas experiências:

— O jornalismo não alcança a verdade. Ele é a melhor versão possível da verdade.

Os impactos da tecnologia e das redes sociais na lógica do jornalismo também foram discutidos pela dupla, que ressaltou que a profissão segue tendo grande relevância. Bial apontou:

— A necessidade de curadoria todos nós temos. É a necessidade de curadoria em uma sociedade e em uma vida em que estamos submetidos a excessos o tempo todo, e o excesso de informações acima de tudo.

Debate sobre o futuro

Em entrevista a Zero Hora após o evento, Bial destacou a honra de abrir o festival e a importância de eventos que propõem reflexões contemporâneas:

— Um dos filmes que me marcaram no ano passado foi o do Coppola, Megalópolis, em que uma frase é repetida o tempo inteiro: nós temos de ter um debate sobre o futuro. Quando entrei aqui, percebi que estava entrando nessa proposta. O Festival Fronteiras oferece essa possibilidade de debater o nosso futuro e de ouvir todas as vozes, com a maior representatividade possível.

O apresentador acrescentou:

— É importante saber das feridas do passado, mas os pecados do passado não podem condenar o nosso futuro. Temos que absorver o nosso presente. Então, estou muito feliz de participar disso.

Para Bial, a reflexão sobre a prática profissional e as frustrações ajudam a realizar melhor o trabalho, incentivando o público a consumir informação e cultura de forma mais inteligente e mais fértil.

Diálogo "enriquecedor"

A servidora pública Laís Coradini, 54 anos, que estava na plateia na mesa-redonda de abertura, classifica o diálogo entre os jornalistas como "enriquecedor".

— Sempre que nos propomos a ouvir e aprender com pessoas que têm conhecimento para compartilhar, crescemos muito. O Festival Fronteiras já começa com o pé direito e mostra que o conhecimento e as possibilidades vêm do aprendizado.

Para Laís, aprender com pessoas que se comunicam com excelência é uma "dádiva".

— O evento é um marco não só para Porto Alegre, mas para o Rio Grande do Sul. É incrível contar com tanta gente do Brasil inteiro, inclusive gaúchos, que possa trazer pontos de vista diferentes, informações, agregar conhecimentos e mostrar outras experiências — diz a espectadora.

Outros convidados

Em novo formato, o Festival Fronteiras tem oito palcos simultâneos, entre eles o Multipalco Eva Sopher e a Catedral Metropolitana. Os diálogos e entrevistas envolvem 40 pensadores de língua portuguesa. A estrutura montada na praça conta, ainda, com um palco principal, praça de alimentação e bar.

Ainda nesta sexta-feira, sobem ao palco Drauzio Varella e Mariana Ferrão, Álvaro Machado Dias e Martha Gabriel, Mia Couto e Itamar Vieira Júnior, e Antônio Risério e Eduardo Wolf.

No evento, haverá diálogos, ainda, entre Christian Dunker e Ana Suy, Leandro Karnal e Maria Homem, Sidarta Ribeiro e Fernando Gabeira, Eduardo Bueno e Marcelo Rubens Paiva, Lázaro Ramos e Marcelo Tas, e Diana Corso e Claudia Tajes.

Grandes nomes da cultura e do pensamento, como Jeferson Tenório, Fabrício Carpinejar, Lira Neto, Maria Homem, Eduardo Giannetti e Natalia Timerman também estarão presentes.

Além das atividades pagas, o evento oferece atrações gratuitas, que incluem atrações musicais, saraus, exposições, gastronomia, lançamento de livros e sessões de autógrafos.

