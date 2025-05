Circo do ator Marcos Frota chega a Porto Alegre

O trajeto começou em Criciúma, em Santa Catarina, e seguiu até a Avenida Padre Cacique, ao lado do Estádio Beira-Rio.

Um comboio de 25 caminhões e 45 carretas desembarcou em Porto Alegre neste domingo (25). A frota transportava a estrutura do Mirage Circus , que retorna à capital gaúcha após dois anos.

O trajeto começou em Criciúma, em Santa Catarina, e seguiu até a Avenida Padre Cacique, ao lado do Estádio Beira-Rio, onde será montada a estrutura do circo. Para a nova temporada, foram movimentadas mais de 2 mil toneladas de equipamentos .