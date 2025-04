Jogo é há mais de 50 anos um dos mais vendidos no mercado. Mulad Images / stock.adobe.com

Seja com os amigos ou família, em casa, na praia ou na escola, é comum encontrar grupos reunidos jogando Uno, um dos jogos de cartas mais populares do mundo.

Sucesso de vendas, o baralho colorido pretende combinar cores e números, vencendo aquele que se livrar de todas as cartas primeiro.

Recomendado a partir dos sete anos, o fenômeno cultural que se tornou o Uno atrai jogadores de todas as idades pela facilidade na hora de jogar.

Origem do jogo

Polêmicas relacionadas às regras motivaram a criação do jogo. O barbeiro norte-americano Merle Robbins, após muitas discussões com seu filho sobre as regras de um jogo de cartas conhecido como Oito Maluco, decidiu resolver o problema inventando um novo jogo com regras de comum acordo.

Os baralhos originais foram feitos na mesa de jantar da família. A ideia parecia tão boa e promissora que a família hipotecou a própria casa para levantar dinheiro e criar os primeiros cinco mil baralhos de Uno para vender: foi um sucesso.

As primeiras vendas foram realizadas na própria barbearia de Robbins. No ano seguinte, ele vendeu os direitos do Uno para a International Games, que alavancou o jogo até a venda para a Mattel, em 1992.

Como jogar Uno?

Cada jogador recebe sete cartas e se revezam para tentar descartá-las. O jogo, composto por 114 cartas, tem o objetivo de terminar sem nenhuma carta nas mãos do jogador.

As cartas se dividem em quatro cores: azul, amarelo, verde e vermelho, numeradas de 0 a 9.

Além disso, também existem as cartas de ação, que podem exigir que o jogador compre mais cartas, pule um turno ou mude a ordem do jogo.

O jogador, na sua vez, poderá descartar uma carta caso ela corresponda à cor ou ao número da carta anterior no topo da pilha.

Regras

Há quem siga rigorosamente as regras propostas nas instruções vindas com o jogo. Outros preferem criar as suas próprias. Valéria González, Country Manager da Mattel no Brasil, afirmou que essa invenção pode tornar o jogo mais emocionante e divertido.

— A maneira oficial de jogar UNO é seguir as regras pré-estabelecidas na folha de instruções. Por outro lado, é sempre divertido apimentar um pouco o jogo com amigos e familiares para jogar com regras que eles criaram em grupo — comenta ela.

Atualmente, existem no mínimo 28 variações do baralho no mercado. Juli Puli / stock.adobe.com

Entre as polêmicas, estão as jogadas com as chamadas cartas de ação. Afinal, pode ou não colocar um +4 após um +2? De acordo com Valéria, oficialmente, não. Mas a liberdade criativa na hora de jogar é vista com bons olhos pela marca:

— Sempre gostamos de descobrir as diferentes maneiras e as novas regras que os jogadores do UNO inventam para tornar o jogo mais emocionante e divertido.

Pensando em variedades de regras, a Mattel criou a versão Uno No Mercy (que pode ser traduzido como “sem misericórdia”), em que é possível empilhar cartas com ações de compras cada vez mais altas, impedindo que você as compre e passe a ação para o próximo jogador.

Novas gerações

O jogo de cartas atravessou gerações. Mesmo sendo antigo, crianças e adolescentes conhecem e sabem como jogá-lo. Um dos principais atrativos do baralho é justamente a facilidade na combinação de regras e instruções, proporcionando diversão sem restrição de idade.

Jogo é recomendado para crianças a partir dos sete anos. Acento Creativo / stock.adobe.com

No entanto, Valéria explica que as novas gerações de jogadores são impactados pelas mídias sociais e passam por influências digitais na forma de jogar.

— Muitos jogadores criam e compartilham regras alternativas no TikTok e no YouTube, como a famosa “regra da pilha +2 e +4”, que não faz parte das regras oficiais, mas é amplamente adotada por muitos grupos — explica.

O Uno também ultrapassou barreiras e se adaptou ao mundo virtual. A versão online do jogo é sucesso de download nas lojas de aplicativo e permite a realização de partidas em tempo real, com jogadores do mundo inteiro.

— O jogo digital do Uno introduziu novas mecânicas e modos que alteram a experiência clássica. Essas mudanças mostram como o jogo continua relevante e se adapta a novas formas de entretenimento — destacou Valéria.

O sucesso foi tanto que a Mattel acabou inovando. Além das versões digital e Uno No Mercy, o jogo possui pelo menos 28 variações do baralho no mercado. Entre diferenças de regras, inovação e designs, o baralho segue fazendo sucesso e chamando a atenção do público.

— As variações criadas ao longo dos anos não só trazem novidades para os fãs, mas também permitem que o jogo se adapte a diferentes públicos e tendências. Isso fortalece a conexão com os jogadores e garante que o UNO continue sendo a escolha favorita para momentos de diversão com amigos e familiares — disse Valéria.