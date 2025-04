"Pretinho Básico" comemora 18 anos de história

Alexandre Fetter é diretor artístico da rádio Atlântida e integra o elenco do "Pretinho Básico". Omar Freitas / Agencia RBS

O programa mais irreverente da Atlântida, o Pretinho Básico, comemora 18 anos mantendo seus principais ativos: entretenimento, conexão e humor.

Ao longo da sua história, a atração se estabeleceu como uma das mais populares do sul do Brasil, com transmissão duas vezes ao dia, às 13h e às 18h. Para celebrar a data, a marca lança uma campanha publicitária e prepara uma programação especial para esta quarta-feira (2).

Embalada pelo conceito "Pretinho Básico: 18 anos agora pode tudo!", que brinca com a maioridade do programa, a campanha em filme e anúncio para jornal simula a estética de uma história em quadrinhos.

O elenco, formado por Alexandre Fetter, Leandro Bortholacci, Léo Oliveira, Neto Fagundes, Porã Bernardes, Rafael Menegazzo, Raphael Gomes, Rodaika e Rodrigo Adams, é representado em ilustrações.

Em comemoração à data, a segunda edição do programa será transmitida da ATL House, casa da Atlântida na PUCRS, junto com um evento para o mercado que marcará a estreia de um documentário sobre a história do programa.

— Dezoito anos levando alegria e emoção para gaúchos e catarinenses, no mundo todo — celebra Alexandre Fetter, diretor artístico da rádio Atlântida.

Fenômeno de audiência

Carinhosamente chamado de PB pelos ouvintes, o programa é um fenômeno de audiência no Rio Grande do Sul, destacando-se pela forte conexão com seu público. Com cobertura em mais de 12 emissoras e 400 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, alcança mais de 1 milhão de ouvintes por mês no dial, além dos 4 milhões de seguidores no digital, sendo 2,1 milhões apenas no Instagram.