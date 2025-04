Comunidade artística manifesta apoio a Beatriz Araujo após rumores de troca na Secretaria da Cultura do RS

Beatriz Araujo é secretária da Cultura do Rio Grande do Sul desde 2019. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Com a notícia da possibilidade da saída de Beatriz Araujo da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, a comunidade cultural do Estado saiu em apoio da gestora. Dois manifestos circulam desde sexta-feira (11) em defesa da manutenção de Beatriz no cargo, acumulando, juntos, mais de 800 assinaturas até este domingo (13).

Na última semana, foi divulgada a possível indicação do deputado Eduardo Loureiro (PDT) para ocupar o cargo na secretaria, que é administrado por Beatriz desde 2019. A substituição se daria como parte de um processo de reordenação política no governo de Eduardo Leite, visando acomodar aliados.

No site Petição Pública, foi criada uma campanha intitulada “Fica Beatriz Araujo - Cultura não é moeda de troca”, que reúne 374 assinaturas em apoio à secretária até a publicação desta reportagem.

Outro braço da campanha é o “Manifesto em Defesa da Cultura Gaúcha e da Permanência de Beatriz Araujo à Frente da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul”, que contém, até o momento, 340 assinaturas de personalidades e profissionais do setor não só do Estado, mas de outras partes do país.

Reunindo pessoas de diferentes espectros políticos, o manifesto é assinado por nomes da música (como Hique Gomez, Shana Müller, Narrador Kanhanga, Maria Luiza Benitez), secretárias de cultura (Liliana Cardoso, de Porto Alegre, e Rose Carneiro, de Santa Maria), cineastas (Gustavo Spolidoro, Ana Luiza Azevedo, Henrique de Freitas Lima), entre outros agentes culturais. O objetivo é entregar o documento ao governador Eduardo Leite nesta segunda-feira (14).

O texto do manifesto afirma que, ao longo dos últimos seis anos, a gestão de Beatriz tem sido marcada por “avanços substanciais para a valorização e promoção da cultura em nosso estado, impactando positivamente todas as esferas culturais, sociais e econômicas”.

Entre as principais conquistas da administração da secretária, o documento cita o fomento à economia criativa e fortalecimento da cultura, a valorização do patrimônio cultural e imaterial, inclusão e diversidade cultural e, por fim, a promoção de grandes eventos e celebrações.

Ainda, o manifesto indica que “escolher um nome de fora da área cultural para ocupar a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul seria um retrocesso significativo”, pois “a gestão de Beatriz Araujo tem mostrado resultados concretos e positivos para a cultura, e a continuidade desse trabalho é essencial para consolidar ainda mais as conquistas já alcançadas”.

O produtor cultural Ralfe Cardoso, um dos organizadores do manifesto, destaca que é importante a continuidade quando a política pública é construída com margem positiva:

— Para a Cultura, uma troca hoje pode significar descontinuidade em relação ao que vem sendo positivo na atual gestão. Não se trata de repudiar quem virá, mas o que nós gostaríamos é de uma manutenção para o fechamento de um ciclo dentro que o setor já conseguiu compreender e construir uma relação.

Em nota, a Sedac pontua que "o cargo de Secretária de Estado é de confiança do governador e está sempre à sua disposição".

"Beatriz Araujo seguirá atuando com dedicação e seriedade até o último dia de sua gestão. Ela está empenhada em garantir a continuidade do trabalho desenvolvido desde 2019, com foco nas entregas dos últimos anos, como a valorização do patrimônio cultural material e imaterial, a requalificação de equipamentos públicos e o fortalecimento do setor em todo o Estado", completa o comunicado.

A reportagem também procurou o governador Eduardo Leite para se manifestar sobre a possível troca na secretaria, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestações.

Outros apoios

Além do manifesto e da petição, outros agentes culturais também se posicionaram em favor da secretária. No último sábado (12), representantes do Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul (Siav) publicaram carta aberta defendendo a permanência de Beatriz.

O texto destaca que, nos últimos seis anos, foram muitos os desafios enfrentados pelos diversos segmentos culturais gaúchos, entre eles a paralisação da Agência Nacional do Cinema (Ancine), a pandemia e as enchentes no RS. "Durante todo este período difícil, graças à postura atenta e comprometida da Secretária Beatriz Araujo, foi possível evoluirmos para a consolidação de um canal aberto de escuta com propósito de alinhamento de pautas e definição de prioridades", atesta a carta.

A dupla Kleiton e Kledir também se posicionou em publicação no Instagram: “Todo nosso apoio à permanência da Beatriz Araujo como Secretária de Cultura do RS”.